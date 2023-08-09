МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на 0,9 процента в начале торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 3 244,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 2 038,77 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 19 208,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,21%, до 2 605,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 7 338 пунктов, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, до 32 225,5 пункта.

В среду инвесторы обратили внимание на ряд факторов. Во-первых, были опубликованы данные об инфляции в Китае. Так, потребительские цены в стране по итогам июля в годовом выражении снизились на 0,3%, а за июль — выросли на 0,2%.

"Китай точно находится в состоянии дефляции. Вопрос в том, как долго. Это зависит от политиков — отреагируют ли они скоординированным смягчением фискальной и монетарной политики", — приводит агентство Блумберг слова главного экономиста по Китаю Morgan Stanley Робина Сина (Robin Xing).

В то же время трейдеры продолжают ждать данных о потребительских ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля ускорится до 3,3% с 3% месяцем ранее.