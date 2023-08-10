МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг в основном растут перед публикацией данных о росте потребительских цен в США, которые могут повлиять на американскую Федеральную резервную систему (ФРС) в её политике, а значит, и на глобальные финансы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы АТР завершили торги четверга в основном в плюсе

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07%, до 7 581,95 пункта; французский CAC 40 растет на 0,8%, до 7 380,56 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 15 913,85 пункта.

Такой негатив объясняется тем, что в ответ на новый всплеск инфляции ФРС может продолжить ужесточать монетарную политику, что негативно расценивается с точки зрения котировок акций, в том числе в Европе. С другой стороны, в случае если показатель инфляции в США окажется более умеренным, даже отказ вследствие этого от продолжения цикла увеличения учётной ставки Федрезервом позитивным фактором для фондовых индексов сам по себе не станет.

Позднее в четверг минтруд США опубликует статистику инфляции в стране. Аналитики ждут, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее.

"Горячий" индекс потребительских цен возродит ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, что окажет давление на доходность и, следовательно, на стоимость акций", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Barclays Private Bank Жульена Лафарга (Julien Lafargue).

"В условиях, когда рынок уже поддержал идею "мягкой посадки", несколько более низкие, чем ожидалось, показатели (инфляции — ред.) лишь укрепят эту веру, не вызывая, однако, очень позитивной реакции", — добавил эксперт.