МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в пятницу после публикации статистики потребительских настроений в стране, а также цен производителей, следует из данных торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном опускаются в пятницу

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,36%, до 35 302,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,25%, до 13 703,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,06%, до 4 471,38 пункта. До выхода статистики все три индекса снижались.

Инвесторы в пятницу обратили внимание на данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе сократился до 71,2 пункта с июльских 71,6 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до 71 пункта.

Также трейдеры оценивают статистику цен производителей, которые за июль выросли на 0,3% после того как не изменились в июне. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,2%.

Сами же основные американские биржевые индексы считая с начала недели также изменились разнонаправленно — Dow Jones с понедельника увеличился на 0,7%, NASDAQ уменьшился на 1,4%, S&P 500 — на 0,1%.