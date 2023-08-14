Фондовые индексы Европы в понедельник в основном поднимаются
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются, при этом британский FTSE 100 показывает снижение на фоне удешевления сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7 506,65 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,4%, до 7 369,39 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 15 932,65 пункта.
В ходе торгов нефть дешевеет на 0,4%, ранее темпы снижения превышали 1%; медь теряет в цене 0,1%, а до открытия торгов в Европе — почти 1%. В результате дешевеют акции компаний энергетического и горнодобывающего секторов: Shell — на 0,7%, BP — на 1%, Glencore — на 1,5%, Rio Tinto — на 0,9%.
Бумаги нидерландской Philips поднимаются в цене на 5% после того, как холдинг Exor объявил о покупке 15% акций компании, стоимость сделки оценивается в 2,6 миллиарда евро. А акции Siemens дорожают на 0,7% после того, как аналитики Berenberg повысили их рейтинг до "покупать" с "держать".
Внимание инвесторов также сосредоточено и вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, которая в июле была повышена до 5,25-5,5% годовых. Позднее на этой неделе, в среду, сигналы рынкам может дать протокол июльского заседания Федрезерва, также будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны во втором квартале.
https://1prime.ru/Index/20230814/841429831.html