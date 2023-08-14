МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются, при этом британский FTSE 100 показывает снижение на фоне удешевления сырья, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрылись снижением на новостях из Китая

По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7 506,65 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,4%, до 7 369,39 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 15 932,65 пункта.

В ходе торгов нефть дешевеет на 0,4%, ранее темпы снижения превышали 1%; медь теряет в цене 0,1%, а до открытия торгов в Европе — почти 1%. В результате дешевеют акции компаний энергетического и горнодобывающего секторов: Shell — на 0,7%, BP — на 1%, Glencore — на 1,5%, Rio Tinto — на 0,9%.

Бумаги нидерландской Philips поднимаются в цене на 5% после того, как холдинг Exor объявил о покупке 15% акций компании, стоимость сделки оценивается в 2,6 миллиарда евро. А акции Siemens дорожают на 0,7% после того, как аналитики Berenberg повысили их рейтинг до "покупать" с "держать".

Внимание инвесторов также сосредоточено и вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, которая в июле была повышена до 5,25-5,5% годовых. Позднее на этой неделе, в среду, сигналы рынкам может дать протокол июльского заседания Федрезерва, также будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны во втором квартале.