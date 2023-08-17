МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг показывают умеренное снижение, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают корпоративные новости и макростатистику по региону. Фондовые индексы АТР завершили торги снижением

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 7 339,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 7 247,63 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 759,25 пункта.

Профицит торгового баланса еврозоны в июне, согласно официальным данным, составил 23 миллиарда евро при прогнозе профицита в 18,3 миллиарда. В мае наблюдался дефицит в 0,3 миллиарда евро.

Влияют на торги и новости компаний. Так, акции британской BAE Systems дешевеют на 3,7% после того, как компания заявила о покупке аэрокосмического бизнеса Ball Corp. за 5,55 миллиарда долларов.

Инвесторы обратили внимание и на июльский протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду. Согласно документу, участники заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики.