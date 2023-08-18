МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно повысился по итогам пятницы, но снизился по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,71%, до 3111,22 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,76%, до 1047,03 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, РТС вырос на 4,6%.