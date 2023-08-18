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2023
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Российский рынок акций вырос по итогам пятницы, за неделю снизился
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Российский рынок акций существенно повысился по итогам пятницы, но снизился по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 18.08.2023
индексы, рынки, новости, россия, московская биржа, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно повысился по итогам пятницы, но снизился по итогам недели в целом, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,71%, до 3111,22 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,76%, до 1047,03 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, РТС вырос на 4,6%.