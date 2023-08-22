МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня вырос второй день подряд. Акции банков подорожали на фоне резкого роста доходности гособлигаций, а бумаги в секторе полупроводников поднялись вслед за акциями американских конкурентов. Годовая инфляция в Японии в июле осталась на уровне 3,3 процента

Nikkei во вторник добавил 0,92% до 31 856,71 пункта. Из 225 компонентов индекса выросли 185, снизились 35, а 5 завершили торги без значительных изменений.

Более широкий Topix поднялся на 1,08% до 2265,71 пункта.

Банковский сектор возглавили подъем среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи, добавив 2,92%. Повышение доходности долгосрочных гособлигаций улучшило перспективы прибыли банков от кредитования.

Бумаги Resona Holdings выросли на 3,5%, акции Mitsubishi UFJ Financial Group — на 3,2%, а акции Sumitomo Mitsui Financial Group — на 3,16%.

Бумаги Advantest подорожали на 4,6% и возглавили рост в Nikkei, добавив индексу 58 пунктов.

Акции Nvidia в ходе американской сессии подскочили на 8,5% перед выходом в среду квартальной отчетности. Настроения в производственном секторе Японии заметно улучшились в августе

"Инвесторы выкупали акции (японских) полупроводниковых компаний после роста бумаг их конкурентов в США, — отмечает Сигетоси Камада, главный управляющий аналитического отдела Tachibana Securities. — Ранее они продавали эти акции без покрытия из-за осторожности в преддверии выхода отчетности Nvidia".

Акции SoftBank Group набрали 1,4% после того, как принадлежащая ей Arm Holdings подала документы на проведение IPO.

Бумаги компаний, сильно зависимых от китайского рынка, снизились. Восстановление экономики Китая застопорилось, а власти страны не спешат прибегать к масштабным стимулирующим мерам.

Акции производителей косметики Kao и Shiseido подешевели на 1,09% и 0,25%.

Бумаги Fast Retailing снизились на 0,24% после первоначального роста.