МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду, инвесторы ожидают дальнейших действий центрального банка Китая (Народного банка) после понижения учётной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы АТР выросли следом за биржами США

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,55%, до 3 103,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1 921,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,32%, до 17 831 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,43%, до 2 504,97 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,03%, до 31 894,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 7 169,2 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией в Китае. Последние данные макростатистики указали на замедление темпов роста ее экономики, также трейдеров беспокоит ситуация на рынке недвижимости.

В понедельник китайский центробанк понизил ставку рефинансирования ("основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков", Loan Prime Rate, LPR) до 3,45% c 3,55%. И рынки, по словам экспертов, ожидают дальнейших действий регулятора в рамках традиционных мер "поддержки" экономики.

"Перетягивание каната между рынками и Народным банком Китая будет сегодня оставаться в центре внимания в Азии", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс главу исследовательского отдела Азиатско-Тихоокеанского региона ING Роберта Карнелла (Robert Carnell).