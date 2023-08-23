МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду, инвесторы ждут публикации финансовой отчетности Nvidia, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Золото дорожает в ожидании комментариев главы ФРС США

По состоянию на 14.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,16%, до 34 398 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 15 016,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4 411,5 пункта.

Производитель чипов Nvidia опубликует результаты за второй квартал в среду после закрытия торгов в США. Как пишет агентство Блумберг, аналитики ожидают, что показатели компании превысят ее прогнозы, а рост акций после отчета может дойти до 10%.

В пятницу же ожидается выступление главы ФРС в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях регулятора.

"Рынки находятся в режиме ожидания основных катализаторов этой недели, отчета Nvidia и Джексон-Хоула", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела стратегии и исследований по нескольким активам в Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).