МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг поднимаются, при этом на "технологический" — более чем на 1%, в то время как инвесторы позитивно оценивают отчётность Nvidia, ожидая также макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к основным валютам перед выходом статистики из США

По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,06%, до 34 502 пунктов. При этом фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскакивает на 1,17%, до 15 373,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4 471,75 пункта.

Акции Nvidia дорожают на предторгах на 8% после публикации финансовой отчетности. Так, во втором квартале выручка компании поднялась вдвое, до 13,51 миллиарда долларов при прогнозе в 11,13 миллиарда, а скорректированная прибыль на акцию — до 2,7 доллара, ожидалась прибыль в 2,07 доллара. Также компания ожидает по итогам текущего квартала получить выручку примерно в 16 миллиардов долларов, что больше оценки рынков в 12,6 миллиарда.

В то же время акции Boeing дешевеют на 1,9% после того, как ее поставщик Spirit Aero Systems сообщил о проблемах с качеством, которые касаются модели 737. Бумаги Spirit в свою очередь теряют в цене 6,8%.

Трейдеры также ожидают статистику рынка труда США. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 августа, выросло на 1 тысячу по сравнению с предшествовавшей неделей — до 240 тысяч.

Рынки в то же время продолжают ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Пауэлл может дать больше подсказок рынкам о состоянии экономики страны и пролить больше света на перспективы учётной ставки.