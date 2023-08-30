МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы начали торги с ростом. Хорошие результаты страховой компании Prudential способствовали повышению всего сектора. Инвесторы ждут выхода ключевых данных для оценки экономической ситуации в регионе. Рубль немного слабеет на Московской бирже

На момент написания статьи панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,1%. На каждой из предыдущих двух сессий он вырос почти на 1%.

Акции европейских страховых компаний повысились на 0,7%. Акции Prudential, ориентированной на Азию, выросли на 2,7%. Компания назначила новым гендиректором Адама Уинслоу, руководителя из Aviva.

Акции нефтегазовых тяжеловесов выросли на 0,4%, следуя за ценами на нефть. Сектор основных ресурсов прибавил почти 1%.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,2%. Позднее сегодня выйдут данные по инфляции за август. В центре внимания также будут данные по инфляции в Испании и по потребительскому доверию в еврозоне.

Акции Orsted, занимающей в мире первое место по разработке морских ветровых установок, упали на 11,8%. Компания сообщила, что предполагает списать стоимость американского портфеля активов на сумму до 5 млрд датских крон (729,78 млн долларов).