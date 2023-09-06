2023-09-06T15:36:59+03:00
2023-09-06T15:36:59+03:00
2023-09-06T15:36:59+03:00
2023
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Фьючерсы Уолл-стрит падают в преддверии выхода статданных по США
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Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются, пока рынки ожидают публикации статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск... ПРАЙМ, 06.09.2023
индексы, рынки, новости, сша, фьючерс, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются, пока рынки ожидают публикации статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,22%, до 34 605 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 15 487,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4 491,25 пункта.
Позже в среду ожидается выход данных о состоянии торгового баланса в США. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в июле вырос до 68 миллиардов долларов с 65,5 миллиарда в июне. Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует августовский индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики ждут снижения показателя до 52,5% с июльских 52,7%.
Кроме того, к ночи будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.