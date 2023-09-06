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Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе неожиданно вырос
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 54,5% с показателя июля в 52,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for... ПРАЙМ, 06.09.2023
индексы, рынки, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 54,5% с показателя июля в 52,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 52,5%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в августе также увеличился — до 54,7% с 50,7% в июле.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.