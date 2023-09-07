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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по рынку труда
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Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются перед публикацией данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.03 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 07.09.2023
индексы, рынки, новости, фьючерс, сша, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются перед публикацией данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,08%, до 34 452 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 15 282,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4 452 пунктов.
Инвесторы позднее будут оценивать макростатистику по стране. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 сентября выросло на 6 тысяч, до 234 тысяч.
Определенное давление на фьючерсы американских индексов оказывает снижение стоимости акций Apple. На предторгах в четверг бумаги компании дешевеют на 2,5%, по итогам среды их цена опустилась на 3,6%. Трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что власти Китая запретили госслужащим пользоваться для работы iPhone или другой техникой иностранного производства. Кроме того, позднее сообщалось, что Китай хочет расширить запрет на использование iPhone для работы на государственные компании.