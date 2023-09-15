МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются после выхода сильной статистики по Китаю, а также следуя склонности к риску на других фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 7.17 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,28%, до 3 135,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1 921,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,68%, до 18 355,88 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимается на 1,24%, до 2 604,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,53%, до 7 296,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 33 572,5 пункта.

Объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 4,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 4%. А розничные продажи увеличились на 4,6%, тогда как ожидался рост на 3%. Такие данные поддержали ожидания по поводу перспектив восстановления экономики страны, что способствует росту фондовых рынков.

"Улучшение показателей промышленного производства и розничных продаж обнадеживает. Последние экономические данные указывают на некоторую стабилизацию экономической активности", — резюмировал аналитик Oversea-Chinese Banking Corp Фрэнсис Чунг (Frances Cheung), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Также американское фондовые индексы в четверг завершили торги ростом в пределах 1%, что, в свою очередь, поддерживает торги в Азии. Способствовала склонности к риску и динамика рынков Европы, которые днем ранее закрылись ростом в диапазоне на 1-2%.