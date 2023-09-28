МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую стратегию развития до 2028 года, ставит целью трансформацию финансового рынка для роста благосостояния каждого, видит повышение роли розничных инвесторов, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Индекс Мосбиржи вновь протестирует отметку 3075 пунктов

"В рамках новой стратегии группа видит своей миссией трансформацию финансового рынка для роста благосостояния каждого, рассчитывая стать первым выбором для свободного и эффективного управления финансами", — говорится в пресс-релизе.

В условиях внешних ограничений в основу новой стратегии в большей степени легли тренды российского рынка. Среди них – повышение роли розничного инвестора, который становится одним из ключевых источников спроса в ряде сегментов финансового рынка; развитие оборота цифровых финансовых активов (ЦФА); увеличение потребности российских компаний в привлечении капитала на внутреннем рынке.

"Наша цель – иметь прибыль на уровне 65 миллиардов рублей и выше к 2028 году с устойчивой тенденцией к росту", — сказал журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за прошлый год выросла на 29,2% и составила 36,3 миллиарда рублей.

"Цель, которую мы ставим для себя всей командой – достижение рыночной капитализации группы в размере 700 миллиардов рублей", — добавил он. На текущий момент рыночная капитализация группы "Московская биржа" превышает 417 миллиардов рублей, следует из данных торговой площадки.

"Развитие рынков капитала является важнейшим приоритетом новой стратегии. В рамках этого направления компания будет расширять список инструментов, в том числе ESG-продуктов, а также работать над повышением их ликвидности. Особое внимание будет уделяться работе с эмитентами, направленной на привлечение финансирования компаниями на рынках капитала через размещение акций, облигаций и ЦФА, в том числе с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ", — сообщает биржа.

ДИВИДЕНДЫ

Московская биржа установила в новой стратегии нижнюю границу дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО, заявил журналистам председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. Эксперт спрогнозировал уровень спроса на газ в России до 2040 года

Наблюдательный совет биржи утвердил новую стратегию развития до 2028 года.

"Важно, что мы принимаем на этот период новую дивидендную политику, так как это важная составляющая любой стратегии: как ты будешь зарабатывать и делиться с акционерами. Целевой уровень дивидендных выплат мы определяем как величину свободного денежного потока на собственный капитал. Мы хотим отдавать его весь, за исключением, соответственно, инвестиций, которые мы будем делать, и за исключением необходимых требований по капиталу…", — сказал Денисов.

Он уточнил, что дивиденды будут рассчитываться с учетом целевого регуляторного капитала группы, капвложений, сделок слияния и поглощения, эволюции регуляторных требований к капиталу и соответствующих стресс-тестов, а также ограничения по привлечению и использованию заемных средств.

"Минимальный размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды в соответствии с целевым уровнем будут выплачиваться минимум один раз в год. Дивидендная политика принята на пять лет, пока действует эта стратегия", — рассказал Денисов.

Московская биржа выплатила дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составила 11,02 миллиарда рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО.

Предыдущая дивидендная политика, принятая осенью 2019 года, предполагала направление на дивиденды всего свободного денежного потока с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям. Весной 2023 года действие положения дивидендной политики в части минимального значения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, было приостановлено до принятия новой стратегии биржи.

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Московская биржа намерена развивать внебиржевой рынок акций, ожидает, что к 2028 году там будет более 100 эмитентов, сообщил Железнов. Отскок продолжается

"В части OTС (внебиржевого рынка — ред.) и инвестплатформ ожидаем кратный рост имен (более 100 к 2028 году). В России частые размещения — это pre-IPO в широком смысле. Более 100 имен здесь даст инвесторам широкую возможность для диверсификации своих вложений", — сказал Железнов.

Он отметил большой спрос инвесторов на облигации и сообщил, что в планах биржи — поддерживать существенный рост их эмиссии. В стратегии заложено значительное увеличение объема эмиссии облигаций, не только рублевых, но и юаневых, замещающих, добавил Железнов. Здесь биржа видит рост более чем на 200% эмиссии новых корпоративных облигаций.

Московская биржа также планирует в среднесрочной перспективе привлечь более тысячи клиентов, которые будут пользоваться терминалом "Трейд Радар", а также формировать продуктовые предложения на рынке цифровых финансовых активов, увеличить в 10 раз клиентскую базу платформы "Финуслуги" и расширить там количество продуктов на одного клиента на 60%, сказал Железнов.

Более того, в рамках новой стратегии своего развития Московская биржа ставит цель проводить около 10 крупных первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений эмитентов в год, заявил Артем Железнов.

Наблюдательный совет биржи утвердил новую стратегию развития до 2028 года.

"Мы думаем, что вполне достижимая цель на рынках капитала — это около десятка крупных сделок IPO или SPO в год. Стабильное двузначное количество сделок — это достижимая цель при благоприятной экономической ситуации", — сказал Железнов.