МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем осторожно повышается, отталкиваясь от уровня 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышается на 0,28%, до 3123,17 пункта, долларовый РТС – падает на 0,84%, до 1067,99 пункта. Разная динамика индексов объясняется ростом доллара на 1,25 рубля, до 92,18 рубля.

КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ

Российский рынок акций во вторник коррекционно растет после четырех дней снижения.

"Благодаря попыткам восходящего импульса рынка нефти, а также продолжающемуся ослаблению рубля, российский рынок все же сумел развернуться вверх, выйдя в небольшой плюс", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.12 мск снижалась на 0,5%, до 77,65 доллара за баррель сорта Brent, хотя с утра поднималась выше 79 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался около 103,8 пункта.

На Московской бирже растут бумаги Polymetal (+2%), ТМК (+3,8%), ДВМП (+2,6%), "М.Видео" (+2,9%). Падают в цене бумаги HeadHunter (-1,9%), "Русснефти" (-1,7%), "Русагро" (-1,6%), TCS (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи получил поддержку от восстановления акций Сбербанка (+1,7%) перед потенциальными дивидендными новостями и Днем инвестора в среду, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На данный момент можно говорить лишь о снятии краткосрочной перепроданности по индексу Мосбиржи с преобладанием рисков возвращения к снижению в ближайшие дни", — добавляет она.

Нефтяные цены пока не демонстрируют уверенного восстановления, однако если им удастся удержаться от очередной волны снижения, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление с ближайшей целью в районе 3145 пунктов, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций".