МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже отметки 3000 пунктов по основному фондовому индексу, после чего вернулся немного выше него, следует из данных Московской биржи. Спад набрал обороты

Индекс Мосбиржи к 11.31 мск снижается на 0,69%, до 3005,19 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2998,52 пункта — минимума с 22 сентября.