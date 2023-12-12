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2023
https://1prime.ru/Index/20231212/842537297.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября
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Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже отметки 3000 пунктов по основному фондовому индексу, после чего вернулся немного выше него, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 12.12.2023
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, торги, рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже отметки 3000 пунктов по основному фондовому индексу, после чего вернулся немного выше него, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.31 мск снижается на 0,69%, до 3005,19 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2998,52 пункта — минимума с 22 сентября.