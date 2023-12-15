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2023
https://1prime.ru/Index/20231215/842578720.html
Российский рынок акций замедлил снижение после решения ЦБ по ставке
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. Российский рынок акций сократил потери на факте ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ, снижается на порядка 0,3%, до решения спад достигал 1,1%, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций сократил потери на факте ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ, снижается на порядка 0,3%, до решения спад достигал 1,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижается на 0,33%, до 2998,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1053,38 пункта.
Ранее в пятницу, 15 декабря, Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых.