МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций сократил потери на факте ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ, снижается на порядка 0,3%, до решения спад достигал 1,1%, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов

Индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижается на 0,33%, до 2998,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1053,38 пункта.

Ранее в пятницу, 15 декабря, Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых.