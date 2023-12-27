МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Московская биржа начинает еженедельный расчет индексов российского рынка бриллиантов, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа заявила о возможности подавать адресные заявки через "Трейд Радар"

"Двадцать седьмого декабря 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию новых индикаторов – композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов. Данные для расчета будут поступать от ведущих участников российского рынка бриллиантов. Еженедельно будут рассчитываться индекс Мосбиржи бриллиантового набора в рублях и долларах, а также — индекс Мосбиржи инвестиционных бриллиантов в рублях и долларах", — говорится в сообщении.

Для расчета индексов бриллиантового набора будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 0,3 до 1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки. Для расчета индексов инвестиционных бриллиантов — данные о стоимости бриллиантов массой от 2 до 9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

Индикаторы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости "групп бриллиантов", а исторические данные сформированы за период с 29 сентября 2022 года, уточняет торговая площадка.

"Новые индексы предоставят важную информацию для всех участников рынка инвестиционных бриллиантов. Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции и планомерно повышать доступность инструмента для широкого круга частных инвесторов", — прокомментировал управляющий директор по монетизации данных Московской биржи Анджей Аршавский.