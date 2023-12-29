МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы США готовятся завершить текущий год в плюсе, для NASDAQ рост может стать сильнейшим с 2009 года — сразу более чем на 40%, следует из данных торгов. Фондовый индекс Франции завершил год сильнейшим ростом с 2021 года

По состоянию на 21.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,16% — до 37 647,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 15 026,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 769,88 пункта.

С начала года Dow Jones поднялся на 13,6%, S&P 500 — на 24,2%, для обоих индексов годовой рост стал максимальным с 2021 года. NASDAQ при этом подскочил на 43,5% — рекордными с 2009 года темпами.

С начала завершающегося квартала Dow Jones увеличился на 12,4%, NASDAQ — на 13,6%, S&P 500 — на 11,2%. С начала декабря индексы выросли на 4,7%, 5,6% и 4,4% соответственно.

Инвесторы в течение года следили за изменением уровня инфляции в мире. В США по итогам ноября годовая инфляция составила 3,1%, в то время как годом ранее показатель находился на уровне в 7,1%.

Также трейдеры оценивали перспективы смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, более 70% аналитиков, опрошенных CME Group, прогнозируют первое за долгое время понижение учетной ставки Федрезерва США уже в марте, до 5-5,25% с 5,25-5,5%.