МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи за последние 23 года вырос в 17 раз, опередив инфляцию, динамику курса доллара и золота, сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в рамках международной выставки-форума "Россия". Золотые резервы России обновили рекорд

"Мы видим, как изменился индекс Московской биржи, именно индекс широкого рынка акций, за последние 23 года. Мы видим с вами, что он вырос в семнадцать раз. Это опередило и индекс инфляции, и курс доллара, и золото. Для нас очень важно, … чтобы приходящие люди понимали, торговали и делали все правильно для того, чтобы преувеличить свое благосостояние", — сказал он на пленарной сессии Дня финансов.

"Если вот помните первый слайд, у нас рост семнадцать раз за двадцать три года, (выросла – ред.) стоимость акций без учета дивидендов, но вот здесь очень важное, наверное, что инвестор должен приходить надолго, и это позволяет обогнать инфляцию, получить большой реальный процент. То есть инвестируйте вдолгую, мне кажется, это самое главное… Не пытайтесь всегда ловить вот эти вот провалы (на рынке акций – ред.)", — позже добавил он.

Денисов также напомнил, что с уходом нерезидентов с российского биржевого рынка их нишу заняли отечественные инвесторы, в частности физлица. "Объемы (торгов – ред.), которые были на рынке, они сохранились. И мы видим, что это движущая сила, которая смогла стабилизировать ситуацию, с одной стороны, и с точки зрения именно движущей силы, которая дальше будет развиваться — это физические лица. Вот посмотрите, у нас физические лица занимали 40% в акциях, сейчас занимают 80%, были в облигациях 10% — сейчас 16%, 65% именно с точки зрения деривативного рынка", — добавил он.

По его словам, сейчас число частных инвесторов приблизилось к 30 миллионам, с 2009 года число инвесторов выросло в 50 раз. Этому способствовали и налоговые льготы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), упрощенная идентификация клиентов, запуск паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Он добавил, что из общего числа инвесторов примерно 30% делают хотя бы одну сделку в год.

"Поэтому у нас есть зона развития не только с точки зрения дальнейшего роста счетов, но и с точки зрения дальнейшего их наполнения, при этом хочется сказать, что физические лица за последние пять лет увеличили свои инвестиции на российском рынке с 4 до 11 миллиардов рублей", — заключил Денисов.