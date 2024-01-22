ТОКИО, 22 янв — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже в понедельник продемонстрировали рост после открытия, а индекс Nikkei впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тысячи пунктов, свидетельствуют данные биржи. Британский индекс FTSE 100 находится у флэтовой линии

В частности, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, после открытия поднялся на 549,78 пункта, до 36513,05, что является максимальным значением с февраля 1990 года.

Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, в ходе торгов поднялся на 25,62 пункта, до уровня в 2535,65 пункта.

Позже в понедельник состоится первое в 2024 году заседание Банка Японии, на котором, как ожидают японские СМИ, будет принято решение о сохранении процентной ставки на отрицательном уровне.