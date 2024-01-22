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Японский индекс Nikkei превысил 36,5 тыс. пунктов впервые за 34 года
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Котировки на Токийской бирже в понедельник продемонстрировали рост после открытия, а индекс Nikkei впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тысячи пунктов,... ПРАЙМ, 22.01.2024
новости, индексы, рынки, экономика, мировая экономика, япония, токийская биржа, nikkei
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 22 янв — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже в понедельник продемонстрировали рост после открытия, а индекс Nikkei впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тысячи пунктов, свидетельствуют данные биржи.
В частности, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, после открытия поднялся на 549,78 пункта, до 36513,05, что является максимальным значением с февраля 1990 года.
Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, в ходе торгов поднялся на 25,62 пункта, до уровня в 2535,65 пункта.
Позже в понедельник состоится первое в 2024 году заседание Банка Японии, на котором, как ожидают японские СМИ, будет принято решение о сохранении процентной ставки на отрицательном уровне.