МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы упали в среду, тогда как доллар США укрепился, а доходность американских гособлигаций оставалась высокой. Трейдеры умерили ожидания, связанные с темпом и масштабом понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в 2024 году.

Последняя коррекция прогнозов относительно ставок произошла после выхода во вторник данных, указавших на более сильный годовой рост индекса потребительских цен (CPI) США в январе. Индекс вырос на 3,1% против прогноза его роста на 2,9%.

Эти данные подтолкнули трейдеров к пересмотру учитываемых в котировках масштабов понижения ключевой ставки ФРС в этом году. Как показывают котировки фьючерсов, теперь трейдеры ожидают от ФРС понижения в совокупности примерно на 90 базисных пунктов, что грубо соответствует четырем понижениям по 25 базисных пунктов. До выхода данных по инфляции масштаб понижений оценивался в 110 базисных пунктов, а в конце 2023 года — в 160 базисных пунктов.

Угасание ожиданий резкого снижения процентных ставок стало источником давления на мировых рынках акций, где в конце прошлого года наблюдался сильный рост, подогреваемый надеждами на агрессивное смягчение денежно-кредитной политики ведущими центральными банками мира в 2024 году.

Индекс MSCI All-World, достигший двухлетнего максимума в понедельник, снизился на 0,1% после того, как на торгах в США S&P 500 отступил ниже отметки 5000 пунктов. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли на 0,2%-0,3%.

Отчет по CPI показал неожиданное ускорение роста цен в сегментах, где инфляция демонстрирует особую устойчивость. Подорожание услуг и жилья стало важным драйвером роста общего индекса потребительских цен, что вызывает беспокойство у инвесторов.

"Когда вы видите такой скачок, который более наглядно демонстрируют годовые показатели, а не месячные, то это вызывает шок, — говорит старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон. — Это показывает, что плавание не будет спокойным и что эпизоды ускорения инфляции могут повторяться".

"Скачок инфляции удивил нас, потому что, как мне кажется, о нем никто не думал, — добавляет он. — Речь шла в основном о том, как долго мы будем спускаться к 2%, и в этом смысле скачок стал неожиданностью".

В Европе STOXX подрос на 0,1% при поддержке сильной корпоративной отчетности.

Японский Nikkei, достигший во вторник максимума за 34 года, попал под удар и упал на 0,7%.

Недавнему ралли Nikkei способствовало ослабление иены, которая во вторник впервые в этом году опустилась ниже ключевой отметки 150 иен за доллар.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 150,50. Преодоление парой отметки 150 рассматривается как катализатор для интервенций со стороны японских властей. Такие интервенции проводились в конце 2022 года, когда пара поднималась выше этого уровня.

"Если они и решатся на интервенции, то, думаю, это произойдет, когда пара приблизится к максимуму октября 2022 года или максимуму середины ноября", — говорит рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

В среду представители органов валютного контроля Японии отметили нежелательность стремительных и спекулятивных движений иены.

Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась у максимумов за два месяца после выхода во вторник отчета по инфляции США, что оказало поддержку американскому доллару.

К моменту написания статьи доходность 10-летних бумаг снизилась на 2,5 базисного пункта, до 4,2907%. В ходе сессии она достигала пика 4,332%.

Стабильно высокая доходность гособлигаций помогла индексу доллара подняться до 104,90. Во вторник он достигал максимума с ноября.

"Общий рост доллара США отражает соответствующий рост доходности американских казначейских облигаций", — отмечает главный экономист Mizuho Bank Вишну Варатан.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,3%, до 1,2552, после выхода данных, указавших, что в январе инфляция в Великобритании оставалась на декабрьском уровне.

Биткоин торговался около 50 000 долларов, а эфир подорожал на 1,8%, до 2 681 долларов.

Нефть торговалась без изменений, растеряв часть роста, достигнутого во вторник на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Фьючерсы на WTI торговались по 77,85 доллара за баррель, а контракты на Brent — по 82,77 доллара за баррель.

Золото подешевело на 0,2%, до 1989 долларов за унцию.