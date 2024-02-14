МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду частично восстановились после сильной распродажи, прошедшей на предыдущей сессии. Как показали данные, инфляция в США не замедлилась вопреки ожиданиям, и это добавило неопределенности при определении сроков первого снижения процентных ставок ФРС в 2024 году.

Чувствительные к ставкам акции гигантов, например Apple и Microsoft, а также акции поставщиков чипов Nvidia и Advanced Micro Devices на премаркете восстановились, набрав 0,3%-1,6%. Доходность казначейских облигаций — индикатор прогнозов относительно ставок — немного снизилась с максимумов более чем за два месяца.

Индексы Уолл-стрит во вторник упали до минимумов более чем за неделю. Индекс "голубых фишек" DJIA провел худшую сессию за 11 месяцев. Как показали данные, базовая инфляция в январе была почти в два раза выше целевого уровня ФРС в 2%. Из-за этого инвесторы стали менять ожидания относительно снижения процентных ставок в первом полугодии.

Согласно CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок в мае как минимум на 25 базисных пунктов оценивается в 41%, тогда как ранее на этой неделе оценивалась в 63%. Вероятность снижения ставок в июне составляет 76%.

Инвесторам будет интересно узнать мнение представителей центробанка по поводу перспектив денежно-кредитной политики после вчерашних данных. В течение дня ожидаются комментарии президента ФРС-Чикаго Остана Гулсби и вице-председателя по надзору Майкла Барра.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 108 пунктов, или 0,28%, e-mini на S&P 500 повысились на 25,75 пункта, или 0,52%, а e-mini на Nasdaq 100 — на 125 пунктов, или 0,71%.

Акции криптовалютных компаний, таких как Coinbase, Marathon Digital и Riot, выросли на 4%-9,3%. Рыночная стоимость биткоина впервые с 21 ноября превысила 1 трлн долларов.

Акции Citigroup выросли на 1,4%. Брокер Piper Sandler повысил рейтинг акций банка с "нейтрально" до "выше рынка".