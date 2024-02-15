МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в четверг повышаются благодаря ралли в технологическом секторе, которое подтолкнуло японский индекс Nikkei до 34-летнего максимума. Доллар стабилизировался вблизи трехмесячных максимумов, в то время как инвесторы оценивали вероятные сроки снижения процентных ставок в США.

Более высокие, чем предполагалось, инфляционные индикаторы в США ранее на этой неделе вынудили трейдеров умерить ожидания касательно скорого понижения ставок Федеральной резервной системы. Это подстегнуло рост доллара и привело к активным продажам на рынке инструментов с фиксированной доходностью.

Однако другие индикаторы экономической активности указывают на устойчивый рост в США, и, по словам аналитиков, инвесторы все больше надеются на мягкую посадку экономики.

Сегодня фондовые рынки получили поддержку от очередного ралли в акциях американских технологических гигантов, которое распространилось на другие рынки.

Общемировой индекс MSCI All-World поднялся на 0,25% и торгуется около 2-летних максимумов. Панъевропейский STOXX 600 набрал 0,6% при поддержке полупроводникового и автомобильного секторов вслед за выходом отчетности автопроизводителей Renault и Stellantis.

Доллар удерживается вблизи максимума за три месяца благодаря тому факту, что инвесторы теперь надеются на меньшее количество снижений ставок в этом году.

"Участники рынка оценивают вероятности, касающиеся динамики ставок. На мой взгляд, базовым сценарием рынка является мягкая посадка с приемлемым ростом экономики и дальнейшим движением инфляции к 2%. Мы также считаем это базовым сценарием", — прокомментировал Сами Чаар, старший экономист Lombard Odier.

"Полностью поменялся постулат о том, что инфляционный риск исчез, однако риск некоторой формы умеренного экономического роста, который приведет к устойчивой инфляции, вырос, в результате чего ослабли ожидания касательно понижения ставок", — добавил он.

Оптимизм вокруг акций роста в среду стимулировал подъем на Уолл-стрит. Nvidia обошла Alphabet по рыночной капитализации и стала третьей по стоимости компанией в США.

Энтузиазм по поводу технологий искусственного интеллекта сегодня подтолкнул ведущий тайваньский индекс до рекордного максимума. Акции TSMC подскочили почти на 8%.

Японский Nikkei поднялся на 1,2%, а в ходе сессии повышался до 38 188,74 пункта — максимума с января 1990 года. Индекс приблизился к рекордному уровню, установленному в декабре 1989 года.

Согласно CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в июне в 82%. В конце 2023 года участники рынков ожидали, что первое снижение ставки последует в марте.

Кроме того, инвесторы теперь предполагают, что в целом ставка в этом году будет снижена на 97 базисных пунктов. Сама ФРС в декабре прогнозировала, что снизит ставку в этом году на 75 б. п.

Позднее сегодня в США выйдет отчет о розничных продажах за январь.

Как считает Бен Беннетт из Legal & General Investment Management, если ФРС отсрочит понижение ставки, центробанки по всему миру также задумаются над таким шагом.

"Но это всего лишь один инфляционный показатель, и мы все знаем, как сложно прогнозировать инфляцию, поэтому влияние этого фактора на рынок будет относительно слабым, если только не выйдет второй подряд высокий индикатор", — добавил Беннетт.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в среду заявил, что ФРС должна опасаться слишком долгого ожидания перед снижением процентных ставок.

Это привело к снижению доходности гособлигаций. Доходность 10-летних бондов США сегодня опустилась на 4 б. п. до 4,224%.

Кроме того, макроданные сегодня показали, что экономика Японии и Великобритании вступила в фазу рецессии. Японская иена немного укрепилась, благодаря чему пара доллар/иена опустилась ниже уровня 150. При этом иена остается около минимума с ноября.

Между тем фунт снизился на 0,1% до 1,2553 доллара.

Баррель нефти марки подешевел на 0,5% до 81,19 доллара, а баррель нефти WTI — на 0,6% до 76,22 доллара.