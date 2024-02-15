МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В четверг фьючерсы на фондовые индексы США торговались без значительных изменений. Инвесторы ждут выхода экономических данных и выступлений представителей ФРС.

В среду Уолл-стрит оправилась от шока, нанесенного отчетом по инфляции. Индексы росли в основном за счет акций компаний со сверхкрупной капитализацией. Alphabet уступила третье место в списке самых высоко оцененных фирм компании Nvidia, которая несколько дней назад обогнала по этому показателю Amazon.com. Спрос на ее акции обусловлен повышенным интересом к искусственному интеллекту.

Ранее на этой неделе признаки устойчивости инфляции усилили неопределенность вокруг срока первого понижения ставок ФРС. Руководители центрального банка немного успокоили инвесторов, сказав, что ценовое давление спадает, хотя путь к целевому уровню инфляции 2% может быть тернистым.

В 13.30 по Гринвичу в США выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству за январь, а также еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице.

Также в четверг ожидаются выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика.

Индикатор FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в мае в 40%, а в начале недели они ожидали такого решения с вероятностью более 60%. Понижение ставок в июне учитывается в котировках с вероятностью 82,3%.

"Январский индекс CPI стал еще одной прививкой реальности для инвесторов, указав на вероятность того, что ФРС не будет спешить с понижением краткосрочных процентных ставок", — сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

"Мы полагаем, что Комитет по операциям на открытом рынке будет занимать выжидательную позицию до тех пор, пока ослабление ценового давления не примет широкомасштабный характер, и лишь затем начнет цикл смягчения", — добавил он.

Опубликованные сегодня данные по ВВП указали на то, что экономическая активность в Великобритании и Японии сокращалась в течение двух кварталов подряд.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 52 пункта, или 0,14%, e-mini на S&P 500 повысились на 5 пунктов, или 0,1%, а e-mini на Nasdaq 100 — на 11 пунктов, или 0,06%.

Сезон отчетности преимущественно завершен, инвесторы ожидают данных West Pharma, Deere, PBF Energy, Zebra Technologies, и Wendy's Co.

Оптимистичные настроения инвесторов поддерживает позитивная отчетность. Почти 80% компаний сообщили о превосходящей прогнозы прибыли, согласно данным LSEG. Средний годовой показатель таких компаний составляет 76%.

Акции Cisco Systems на премаркете упали на 5,2%. Компания заявила, что сократит 5% своего глобального штата и понизила годовую цель по выручке из-за сложной ситуации в экономике.

Бумаги Rollins подешевели на 6,4% из-за разочаровывающих показателей органической выручки и маржи за 4-й квартал.

Акции Albemarle опустились на 5,2%. Крупнейший в мире производитель лития сообщил, что в 4-м квартале понес убытки после прибыли годом ранее из-за снижения цен на литий.

Бумаги SoundHound AI подскочили на 73,4%, акции Arm добавили 3,7% после того, как Nvidia сообщила, что владеет долями в этих двух компаниях.

Бумаги Alphabet опустились на 1,5%. Инвестиционная фирма Third Point сообщила, что продала свою долю в технологическом гиганте.