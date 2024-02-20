МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник откатываются на фоне угасших надежд на скорое снижение процентных ставок Федеральной резервной системы. Walmart дала позитивный старт сезону отчетности американских ретейлеров, представив более высокий, чем ожидалось, прогноз продаж на 2025 год.

На прошлой неделе более сильные, чем предполагалось, данные по инфляции в США ударили по рыночным ожиданиям касательно скорого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС, прервав мощное ралли на Уолл-стрит.

Все три ведущих американских индекса на прошлой неделе снизились после роста в течение пяти недель подряд. При этом индекс S&P 500 все равно закрылся выше отметки 5000 пунктов.

Народный банк Китая во вторник понизил пятилетнюю ставку кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) в стремлении стимулировать спрос на кредиты и оживить рынок недвижимости. Однако это не придало уверенности инвесторам на фондовых рынках, повлияв на общий спрос на рисковые активы.

"Мы по-прежнему ждем подъема на фондовых рынках до конца года, однако этот подъем, вероятно, будет тернистым", — отметил Мохит Кумар, старший экономист Jefferies по Европе, добавив, что оценки акций кажутся немного завышенными.

Goldman Sachs повысил цель по индексу S&P 500 на конец года до 5200 пунктов, что примерно на 4% выше текущих уровней. Банк сослался на улучшение перспектив прибыли компаний.

Как показывает инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в июне на 25 базисных пунктов почти в 79%. Вероятность снижения ставки в мае оценивается в 37% по сравнению с оценкой в 85%, зафиксированной в середине января.

Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе протоколов последнего заседания ФРС, а также выступлений ряда представителей центробанка. Важных макроданных на этой неделе ожидается мало.

Внимание также привлечет отчетность производителя чипов Nvidia, которая будет опубликована после завершения торгов в среду. Она проверит на прочность оптимизм вокруг технологий искусственного интеллекта.

Благодаря ажиотажу вокруг ИИ Nvidia в этом году стала третьей по рыночной капитализации компанией в США. Кроме того, ее акции недавно обошли бумаги Tesla и заняли первое место по объему торгов на Уолл-стрит.

Сегодня на премаркете акции Nvidia и Tesla упали почти на 1%, отстав от бумаг других рыночных тяжеловесов.

Акции Walmart подорожали на 2,4%. Прогноз розничного гиганта касательно продаж на 2025 финансовый год сильно превзошел оценки аналитиков. Кроме того, Walmart повысила годовой дивиденд на 9%.

Бумаги Home Depot потеряли 2,2%. Ее прогноз продаж на 2024 год оказался ниже оценок Уолл-стрит.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 113 пунктов, или 0,29%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 13,25 пункта, или 0,26%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 71,5 пункта, или 0,4%.

Бумаги Intel прибавили 3,3%. В пятницу СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена ведет переговоры о предоставлении полупроводниковому гиганту субсидий на сумму более 10 млрд долларов.