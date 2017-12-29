Замглавы Минпромторга Евтухов: Стратегия развития отрасли до 2030 г должна стать навигатором для бизнеса

- Виктор Леонидович, здравствуйте! В Минпромторге под вашей ответственностью масштабный список курируемых отраслей – лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, внутренняя и внешняя торговля, техрегулирование и стандартизация, промышленность переработки отходов, производство лифтового оборудования и участие в международных рабочих группах и комиссиях по ряду направлений. В 2015 году регулирование промышленности стройматериалов было передано Минпромторгу и сейчас также находится в зоне вашей ответственности? Что удалось сделать за это время? Какое сейчас состояние промышленности строительных материалов?

- Полномочия по реализации госполитики в сфере строительных материалов, как вы правильно отметили, были переданы нашему министерству относительно недавно. Однако именно на этот период пришлось драматическое падение объемов промышленного и жилищного строительства.

Поэтому нам, прежде всего, необходимо было сохранить потенциал отрасли производства стройматериалов, где заняты более полумиллиона граждан, избежать массовых банкротств и утраты компетенций. Могу сказать, что нам вместе с регионами и бизнесом это удалось сделать. Даже с учетом сохраняющейся стагнации стройки, по итогам этого года в сегменте стройматериалов мы ожидаем рост порядка 2% (1,8%).

С переходом в Минпромторг производители стройматериалов получили доступ к общеотраслевым мерам поддержки. Через Фонд развития промышленности отрасль получает кредиты на развитие и модернизацию под 5% годовых, ведется субсидирование капитальных затрат и НИОКР, компенсируются затраты на сертификацию за рубежом. Суммарно по этим механизмам (за 2,5 года) в отрасль уже привлечено более 2,5 млрд рублей.

Кроме финансовых мер Минпромторгом впервые для отечественного рынка стройматериалов была введена мера технического регулирования. С 2016 года российский и импортный цемент подлежит обязательной сертификации.

Это привело к снижению обращаемого на рынке некачественного и небезопасного цемента российского производства в два раза, а по импортному более чем в три раза. Место несертифицированной продукции заняли добросовестные производители.

Подобную практику мы распространяем и на другие сегменты. Начиная с 2018 года механизм обязательного подтверждения соответствия начнет применяться в отношении теплоизоляционных материалов, строительных смесей и радиаторов отопления.

- На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам было озвучено решение о значительном росте ипотечного кредитования, которое должно увеличить объемы жилищного строительства. Насколько отечественная промышленность строительных материалов готова к этому? Не приведет ли этот рост также и к росту импорта стройматериалов?

- Промышленность строительных материалов не существует в отрыве от стройки. Именно бесперебойное обеспечение последней материалами – главная задача стройиндустрии.

Сейчас практически по всем номенклатурным позициям отрасль полностью обеспечивает потребности строительной индустрии. Уровень зависимости от импорта по основным материалам не превышает 5%. И в основном приходится на стройматериалы так называемого "премиум" класса и в тех регионах, где вести материалы через всю страну экономически нецелесообразно.

Кроме этого, ранее была поставлена задача добиться в стране строительства не менее 1 кв. м жилья в год на жителя России. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 39 регионов страны могут выполнить эту задачу за счет собственных производственных мощностей. И только 24 субъектам Российской Федерации потребуются поставки строительных материалов короткого плеча доставки из соседних регионов. В целом же отечественная стройиндустрия готова минимум к двукратному увеличению объемов строительства.

- Что на ваш взгляд необходимо для дальнейшего устойчивого и гармоничного развития промышленности строительных материалов в стране? Какие будут основные направления ее движения?

- В целях формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа нами была разработана Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (принята распоряжением правительства РФ от 10 мая 2016 г. № 868-р).

Для реализации этой цели при разработке интерактивной карты рационального размещения предприятий стройиндустрии Минпромторг оценивал не только прогнозные балансы спроса и предложения, но и экономически целесообразное транспортное плечо.

Так наиболее короткое оно для товарного бетона, песка и большинства железобетонных изделий. Наиболее длинное плечо у стекла, металлических строительных конструкций и отделочных материалов.

Государственная информационная система промышленности (ГИСП), на основе которой предполагается разработать интерактивную карту промышленности строительных материалов, будет содержать прогноз спроса и мощностей на среднесрочный и долгосрочный периоды. Благодаря этому она станет ключевым инструментом для инвесторов, региональных органов власти, кредитных организаций при принятии решения о реализации нового инвестиционного проекта и определения его основных условий.

По результатам Координационного совета по развитию промышленности стройматериалов, прошедшего в Липецке 15 декабря, был дан ряд поручений в рамках гармоничного и рационального развития отрасли. В дальнейшем все меры поддержки строительной индустрии Минпромторга России планируется осуществлять с обязательным учетом прогнозных балансов, а также рационального размещения производственных сил отрасли.

Кроме этого отечественная стройиндустрия переходит, где это возможно, от импортозамещения к росту экспортного потенциала. Так, отечественная тонкая керамика, ранее импортировавшаяся, направляется не только на рынки ближайшего зарубежья, но и в Бразилию, и даже Германию. Высокие экспортные возможности у российского стекла, теплоизоляционных, кровельных и облицовочных материалов.

- Госдума приняла закон, который вносит множественные поправки в Закон об отходах производства и потребления. Согласно документу, полномочия органов местного самоуправления в системе обращения с отходами будут расширены. Также в законе предусмотрены меры, нацеленные на снижение административных барьеров при формировании системы раздельного сбора ТКО. Вся ли законодательная база создана, для того чтобы запустить новый механизм утилизации мусора?

- Никаких препятствий с точки зрения федерального законодательства для организации раздельного сбора мусора сейчас нет. Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156, позволяют субъектам принимать соответствующие правила на региональном уровне и обязывать потребителей осуществлять раздельный сбор отходов, определить виды отходов, которые необходимо собирать отдельно и виды контейнеров для них. Находящаяся на рассмотрении в правительстве Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации, обращению с отходами производства и потребления на период до 2030 года предусматривает мероприятия по поддержке раздельного сбора отходов.

- Насколько загружены сейчас предприятия, занимающиеся переработкой отходов?

- В настоящее время загрузка мусоросортировочных комплексов не превышает 70%, а комплексов по утилизации отходов 60% (речь идет о производственных площадках, которые из вторичного ресурса выпускают продукцию).

Необходимо отметить, что основными утилизаторами монопродуктовых отходов (таких как бумага, стекло, металлы, пластики) являются, в том числе, сами производители этой продукции. Они испытывают дефицит вторресурсов и готовы даже закупать. Однако зачастую централизованный сбор и доставка этих ресурсов многократно дороже стоимости их приобретения. Например, бутылочное стекло. В целом, металлургия, ЦБК, стекольные предприятия готовы увеличить потребление вторресурсов в разы.

- Какие мощности по переработке нам необходимы, чтобы наладить переработку раздельно собранных отходов по всей стране?

- В основном требуются мощности не по всей переработке, а только по сортировке твердых коммунальных отходов, чтобы выбрать из всего потока ТКО потенциально востребованные фракции. Однако из-за высокой загрязненности ТКО пищевыми остатками востребованным для вторичного использования становится не более 15% от входящей массы ТКО. Решением этой проблемы может стать раздельный сбор ТКО на два контейнера. Первое - это пищевые и загрязненные пищей отходы, второе – это потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы и т.п.) Поэтому в первую очередь нужно наращивать не мощности по переработке отходов, а мощности по их сбору. Например, в торговых сетях.

- По факту, сколько мусора мы утилизируем?

- По факту утилизируется, то есть вовлекается во вторичное использование не более 10% отходов, входящих в состав ТКО. Для промышленных отходов, образованных в результате деятельности юридических лиц, эта доля больше - доходит до 50%. Но для промышленных отходов также велика доля обезвреживания отходов, при которой понижается класс опасности или снижается объем отходов. Получившиеся отходы в дальнейшем захораниваются.

- У нас есть собственные технологии утилизации или нужно заимствовать зарубежный опыт, технологии, оборудование?

- На сегодняшний день существует достаточно апробированных технологий переработки отходов. Большая часть элементов оборудования может быть произведена в Российской Федерации как для отечественных технологических решений, так и для иностранных.

- Что вы можете сказать об итогах текущего года для отрасли ЛПК и о планах на следующий год?

- Мы уже сейчас видим рост по многим направлениям относительно 2016 года. Например, по выпуску топливных гранул за январь-октябрь показатель почти на 35% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По выпуск ДВП и ДСП – на 9% по каждому из видов. Объемы выпуска целлюлозы также остаются на высоком уровне. Для нас сейчас самое важное – увеличивать мощности перерабатывающего комплекса. Например, хотелось бы расширить линейку продукции на Дальнем Востоке.

- По развитию Дальнего Востока. Какова ситуация со снижением объемов вывоза необработанной древесины из ДФО?

- Да, действительно, перед нами стоит вызов - снизить объемы вывоза необработанной древесины из ДФО. И здесь есть подвижки: благодаря нашей совместной работе с бизнесом в 2017 году произошло снижение объема экспортных поставок круглого леса на 7,3% и увеличение объема экспортных поставок пиломатериалов на 14,4%, шпона – на 15% из региона.

Правительство РФ последовательно стимулирует развитие на Дальнем Востоке лесоперерабатывающих мощностей и переход от сырьевого экспорта к производству продуктов с высокой добавленной стоимостью. Так, в 2017 году ставки вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках тарифных квот были снижены с 25% до 6,5%. Также было объявлено о перспективном увеличении таможенных пошлин до 80%.

Также одним из ключевых направления развития ЛПК на Дальнем Востоке является создание целлюлозно-бумажных производств. Сейчас на его территории нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината, в то время как основные рынки сбыта, как я уже говорил, расположены близко.

На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций по проектам 46,3 миллиарда рублей. Если говорить в производственном выражении, то в сумме эти производства способны перерабатывать до 10 миллионов кубометров древесины в пиломатериалы, плиты, шпон и паркет. Уже введены в эксплуатацию мощности 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей.

- А как обстоят дела в сфере производства мебельной продукции?

- В течение последних 15 лет мебельная и деревообрабатывающая промышленность Российской Федерации активно развивалась, наращивая производственные мощности и модернизируя оборудование. Сегодня российская мебель представлена в широком ассортименте и по своим потребительским свойствам не уступает зарубежным аналогам, а зачастую и превосходит их. Она соответствует всем требованиям по качеству и безопасности.

Постановление правительства России, запрещающее закупку импортной мебели для государственных и муниципальных нужд, обеспечит рост производства российской деревянной мебели на 20-25%.

Имеющиеся мощности российской мебельной промышленности вполне позволяют удовлетворить все запросы федеральных и муниципальных структур. Сейчас отечественные предприятия загружены только на 50-60%. Принятие постановления будет способствовать дальнейшему развитию мебельной промышленности, повышению ее конкурентоспособности, увеличению объемов производства и импортозамещению.

- Какие крупные современные производства были запущены в уходящем году?

- В последние годы, в том числе, в 2017 году были запущены несколько современных крупных производств, которые реализованы с вложением значительных инвестиций. Например, недавно на Сегежском ЦБК в Карелии состоялся запуск новой бумагоделательной машины, которая ставит этот комбинат на первое место в мире по объему выпуска крафт-бумаги. Компания ЭГГЕР запустила в Смоленской области производственную линию мощностью 350 тыс. м3 плит MDF в год. Она предназначена для изготовления плитных древесных материалов для сетей гипермаркетов стройматериалов, мебельной промышленности и производства напольных покрытий. В Торжокском районе Тверской области был запущен завод по производству экологически чистых OSB-плит с мощностью 500 тыс. м3 в год. Половину продукции планируется реализовывать в России, вторая часть пойдет на экспорт в страны Европы и Азии, Австралию, ОАЭ, США.

- Сегодня активно обсуждается Стратегия развития отрасли до 2030 года. В план ее мероприятий занесены, в том числе, предложения по регулированию ЛПК. Расскажите подробнее об этом документе?

- Прежде всего, при подготовке Стратегии мы учитывали интересы всех участников отрасли. Я убежден, что она станет неким навигатором для бизнеса, указывая, в каком направлении двигаться в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Там будут обозначены приоритетные направления для развития отрасли. В первую очередь, это создание новых целлюлозно-бумажных мощностей. Относительно новым для России направлением станет развитие деревянного домостроения. Также драйвером роста может быть сектор производства санитарно-гигиенических изделий, ежегодное увеличение потребления которых к 2030 году, по прогнозам, увеличится в 2,5 раза. Важнейшим направлением развития отрасли также является переработка деревянных отходов в биотопливо, которая на сегодняшний день происходит только в небольшом количестве регионов.