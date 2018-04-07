Глава департамента Credit Suisse Хехлер-Фейдэрб: Рынок акций РФ за год вырастет на 9-10%

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ, Вероника Буклей. Credit Suisse смотрит на геополитику как на временный фактор и предпочитает смотреть в активы, привлекательные в долгосрочной перспективе. К их числу относятся акции и долг развивающихся рынков, в которые входит и Россия. О том, почему банк рекомендует клиентам вкладываться в Россию, дефиците на рынке СПГ, а также моменте, когда Германия и Великобритания смогут отказаться от российского газа в интервью агентству "Прайм" рассказала руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

- В прошлом году мы наблюдали рост спроса на российские активы, в частности, было значительное количество сделок на рынке капитала. Действительно ли можно говорить об оживлении интереса иностранных игроков к стране?

- Мы видели, что на мировых рынках капитала процентные ставки снижались до крайне низких значений. Инвесторы в этой ситуации искали источник прибыли. Благодаря этому Россия, как и ряд других развивающихся экономик, например из Латинской Америки, выглядела очень привлекательно – они представляли хорошую доходность именно в тот момент, когда ее нигде не было. Это объясняет возобновление интереса инвесторов.

Нужно сказать, что в прошлом году мы видели некую "разрядку" с точки зрения политической ситуации, которая также помогла. Такие факторы всегда в краткосрочной перспективе влияют на настроения инвесторов. При этом они не влияют на фундаментальные вещи, в итоге инвесторы смотрят на фундаментальные факторы, а здесь многое говорит в пользу России.

- В какой степени, по вашей оценке, геополитика влияет на инвестиционные стратегии ваших клиентов?

- В целом, если не говорить только лишь о России, геополитика имеет лишь временное влияние на финансовые рынки, потоки капиталов. Они становятся заметными на финрынках, только если в их основе лежат глубокие экономические предпосылки. Если какой-то конфликт или спор влияет на нефтяные цены, это проецируется на экономику, что делает такое событие значительным. Другой вариант, если конфликт влияет на мировые темпы роста, тогда это имеет более долгосрочный эффект.

Но в целом, мы рассматриваем геополитику скорее как временный фактор, который повышает интерес к надежным активам. Однако это влияние ограничено по времени.

- Насколько существенным для вас является возвращение рейтинга России в инвестиционную категорию двумя агентствами "большой тройки"?

- Я думаю, что это очень важный фактор. Когда эмитенты, суверенные или корпораты, возвращаются в инвестиционную категорию, это значит, что институциональные инвесторы вновь могут вкладываться в них, что существенно расширяет базу инвесторов. Институциональные инвесторы, например пенсионные фонды, ограничены в том, куда они могут вкладываться, кредитное качество – одно из таких ограничений.

Для нас в Credit Suisse это значит изменение тех, с кем мы можем обсуждать инвестиции. С точки зрения страны, переход в инвестиционную категорию позитивен для стоимости финансирования и для экономики.

- Какое место Россия занимает в стратегии Credit Suisse среди развивающихся рынков?

- Россия действительно очень важна. Если говорить о стратегии Credit Sussie в настоящий момент, мы в целом отдаем предпочтение развивающимся рынкам как классу активов. У нас, например, в портфеле сейчас активы развивающихся рынков оцениваются как "выше рынка". Россия входит в этот класс, который мы не только рекомендуем клиентам, но и сами инвестируем в него. Россия входит в класс активов, который обладает хорошими позициями не только тактически на горизонте 3-6 месяцев, но и стратегически, в более долгосрочной перспективе.

С точки зрения инвестиций в облигации кредитное качество России хорошее, фундаментальные факторы, такие как уровень долга позитивны. Он очень низкий по сравнению с развивающимися рынками и, что более важно, более низкий и по сравнению с развитыми – это привлекательный момент для инвесторов в облигации. Что касается профицита текущего счета, конечно, раньше он был больше, но и сейчас это все еще профицит. Все эти факторы говорят "за" инвестирование в бумаги с фиксированной доходностью.

Если мы посмотрим на акции, то этот рынок более волатильный, и этот класс активов больше подвержен колебаниям рубля. Когда рубль слабый, экспорт идет хорошо, что автоматически компенсирует ситуацию с акциями. Мы думаем, что российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, в России есть ряд интересных аспектов, которые мы рекомендуем учитывать как инвесторам в акции, так и в облигации.

- МЭА прогнозирует, что США к концу 2018 г могут обогнать РФ по уровню добычи нефти, став крупнейшим в мире нефтедобытчиком. Согласны ли вы с таким прогнозом агентства? Каковы ваши оценки роста добычи нефти в США в 2018 год?

- Добыча в США находится на очень высоком уровне. Если мы говорим про нефть и про газ одновременно, США уже вышли на уровень одного из ключевых, если не ключевой страны по добыче. Что касается добычи нефти, я думаю, она во многом будет зависеть от соглашения с ОПЕК и особенно с Россией. Сейчас страны договорились придерживаться определенного уровня, и дисциплина просто выдающаяся. Также это касается стран не-опек.

В то же время эти страны рискуют потерять долю рынка. Думаю, что встречи ОПЕК, которые состоятся в начале лета, будут важными. Потому что они определят, во-первых, как будет выглядеть предложение на рынке. Предполагаю, что ОПЕК будет стремиться к контролю предложения и все участники с этим согласятся. Но к более высокому уровню предложения, чем сейчас, чтобы не потерять слишком значительную долю рынка. В конце концов, это все определит уровень добычи. Спрос на нефть в мире сейчас высокий. Высока вероятность, что предложение последует за спросом.

- Когда по вашей оценке было бы наиболее оптимально для стран ОПЕК+ начать выходить из сделки по сокращению добычи нефти? Может ли это случиться уже в 2018 году?

- Думаю, они будут придерживаться своей стратегии. Саудовский принц посетил и Россию, и США. Думаю, все будет в рамках графика.

- Каков ваш прогноз по производству СПГ в США в 2018 году?

- Мы видим тенденцию роста производства СПГ. США и Австралия в настоящий момент наращивают производство. Думаю, что они воспользовались тем фактом, что в других странах недостаточно вкладывают в эту сферу, и усилили свои позиции. Мы следим за ситуацией.

Мы ожидаем, что к 2020-2023 годам из-за недостаточного уровня инвестиций на рынке может возникнуть дефицит.

- Один из ключевых партнеров России в Европе – Германия - активно развивает возобновляемые источники энергии. На ваш взгляд, может ли страна в перспективе отказаться от газа, в том числе и из России? Реально ли это в целом для Европы?

- Очевидно, что Германия в ближайшем будущем сохранит зависимость от газа как ископаемого источника энергии, потому что они постепенно отказываются от угля и атомной энергии. Возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел. В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится.

Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России, превышает треть. Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии.

Очевидно, что они в то же время стремятся диверсифицировать источники, увеличить потребление СПГ. В то же время США наращивают производство СПГ. Я бы сказала, что необходимо смотреть на рынок газа с точки зрения двух временных горизонтов.

- Как вы оцениваете заявления Великобритании о стремлении снизить зависимость от российского газа? Сможет ли СПГ заменить поставки трубопроводного газа в страну?

- Великобритания говорит об этих стремлениях на фоне процесса по выходу из ЕС. Пока трудно сказать, сделает ли выход торговые отношения с союзом более простыми или наоборот усложнит их. Скорее всего, и то и другое.

В этом контексте, я полагаю, что снижение зависимости от российского газа будет происходить постепенно. Я не думаю, что Великобритания моментально станет производителем и сможет диверсифицировать поставки.

- У Венесуэлы очень сильно падает добыча нефти последнее время, каковы основные причины этому и если у вас прогноз, до какого уровня в итоге она может упасть?

- Венесуэле на протяжении лет не хватало инвестиций. PDVSA не могла инвестировать, следовать технологическому тренду. Причина недостатка инвестиций, конечно, связана с политической ситуацией в стране и общей макроэкономической нестабильностью. Все эти факторы объясняют, что компания просто не могла реализовать свой потенциал. Также был явный фактор трудностей управления. В целом ситуация в секторе страны не меняется, мы видим, что это структурный тренд.