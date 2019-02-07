МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. Год назад власти объявили о создании в России опорного банка по работе с гособоронзаказом. Им стал ранее санируемый Банком России Промсвязьбанк, который уже передан в Росимущество и соберет в себе 70% всех контрактов и кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как идет разработка стратегии развития банка, какие ключевые задачи в ней заложены, о рисках санкций и финансовых показателях кредитной организации рассказал в интервью агентству "Прайм" главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.

- Как продвигается разработка стратегии Промсвязьбанка? Готова ли она уже?

— Концептуально да: в конце прошлого года наблюдательным советом Промсвязьбанка была утверждена концепция стратегического развития банка до 2021 года с продлением еще на 2 года – до 2023 года. В рамках этой концепции были определены основные направления развития. Однако тщательная проработка "дорожной карты" — это длительный процесс. В течение 2019 года банку предстоит разработать детальную стратегию с учетом возникающих изменений, различных внешних сценариев. Ее утверждение ожидается в первом полугодии текущего года, но сроки могут меняться.

- Что заложено в концепцию стратегии? Что является ключевой задачей для Промсвязьбанка на ближайшие годы?

— В основе нашей стратегии — Промсвязьбанк как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Такой статус в рамках концепции подразумевает перевод 70% всех контрактов по обслуживанию гособоронзаказа в Промсвязьбанк. То же самое касается и кредитного портфеля в ОПК. При этом концепция подразумевает, что Промсвязьбанк является универсальным банком: то есть мы планируем и по сегменту ОПК, и по рыночному сектору развиваться достаточно активно, наращивать рыночную долю, при этом соблюдая баланс между этими направлениями.

Иными словами, и малый и средний бизнес, и розничный, и корпоративный сегмент будут развиваться наравне с сегментом ОПК. Только розничные кредиты в общем портфеле банка будут занимать к концу 2019 года 160 миллиардов рублей, их доля составит 15%. И, конечно, банк будет оставаться прибыльным банком, повышая свою операционную эффективность – для нас очень важна финансовая самостоятельность.

- Промсвязьбанк называет себя одним из самых подготовленных к санкциям банков. Можно ли сказать, что вопросу санкций банк уделяет особое внимание, разрабатывая стратегию?

— Конечно, стратегия учитывает различные варианты развития событий, но основной упор делается все-таки на работу с нашими ключевыми сегментами. Тем более, что ПСБ уже подготовился к большинству негативных сценариев: основные мероприятия по снижению возможных отрицательных эффектов санкций были проведены в прошлом году. Особых сложностей мы не ожидаем.

- Работает ли банк сейчас с юрлицами в валюте?

— Мы предоставляем полный спектр услуг на текущий момент: если клиентам необходимо проводить расчеты в иностранных валютах, это будет сделано в нужной им валюте. Но если смотреть на потребности клиентов, с которыми мы работаем, то, опять же, им в первую очередь нужны больше рублевые расчеты. На самом деле, это отражение общей тенденции: во многих странах, в том числе и в России, идет уход от работы в иностранной валюте. Доля расчетов в иностранной валюте сейчас невелика, около 10%.

- На ваш взгляд, сколько может составить докапитализация банка в этом году?

— Сама докапитализация на ближайшие несколько лет концептуально одобрена, но конкретные цифры должен озвучить акционер. Планом развития банка подразумевается, что докапитализация из средств бюджета будет проводиться только в ближайшие несколько лет, пока идет активное наращивание кредитного портфеля и рост баланса, то есть она необходима под опережающий рост активов. Если к нам придет капитал вместе с другими активами, это никак не повлияет на наши нормативы, но мы не сможем продолжать наращивать кредитный портфель. Тем не менее, уже с 2021 года эта ситуация выровняется, и банк будет обеспечивать потребности в капитале из своей прибыли. Это также предусмотрено нашей стратегией.

- Полностью ли банк избавился от проблем, накопленных до санации? Существует ли уже достаточный запас прочности? Или в условиях работы с сектором ОПК трудно сказать точно?

— С лета 2018 года банк функционирует в абсолютно нормальном режиме — работа временной администрации была эффективной и оперативной. Все проблемы были выявлены, кредиты дорезервированы, а докапитализация прошла даже с небольшим запасом. Это позволяет нам полностью сосредоточиться на работе по приоритетным направлениям.

- Промсвязьбанк проводил финансовую оценку Связь-банка. Это полезный актив для ПСБ?

— Финансовая оценка была проведена, у нас достигнуто полное понимание с ВЭБом. На момент передачи капитал Связь-банка будет положительным, на наш взгляд, никакого негативного влияния на нормативы Промсвязьбанка процесс не окажет. Для Промсвязьбанка это хороший актив и возможность наращивания розничного бизнеса и региональной сети.

- Когда ожидается передача Связь-банка на баланс Промсвязьбанка?

— Точных сроков пока нет.

- Минфин РФ заявлял, что Промсвязьбанк не будет публичным обществом. Что это значит на простом языке? Просто поменяется правовая форма? Отчетность банка все еще публикуется на сайте ЦБ.

— Отчетность банка раскрывается, мы не планируем ее скрывать и в дальнейшем. Для нас важно не быть закрытой, неповоротливой структурой, мы хотим оставаться в информационном поле, стараемся быть максимально открытыми для клиентов, рейтинговых агентств. По итогам 2018 года мы опубликуем отчетность по МСФО. Я думаю, мы будем раскрывать отчетность два раза в год по МСФО – за 6 месяцев и за год.

- Большой ли убыток показал банк по итогам 2018 года? На ваш взгляд, выйдет ли банк на прибыль по итогам 2019 года?

— По РСБУ у банка будет убыток из-за досоздания резервов в начале 2018 года. В отчетности по МСФО мы получим положительный финансовый результат по результатам прошлого года, ориентировочно около 2 миллиардов рублей. Результаты 2019 ожидаются лучше 2018 года, исходя из бизнес-плана, там будет плюс и по РСБУ, и по МСФО.

- Какой прирост корпоративного и розничного портфеля Промсвязьбанк ожидает по итогам 2019 года?

— Согласно концепции стратегии банка, по всем портфелям ожидается рост примерно в 2 раза. В 2018 году тоже был рост, но он был скромнее, измерялся десятками процентов по всем направлениям по МСФО.

- Когда банк начнет платить дивиденды? Стоит ли сейчас такой вопрос?

— В 2019 году от нас дивидендов никто не ждет, поскольку идет процедура докапитализации. Нет смысла одной рукой докапитализировать банк, другой – выплачивать дивиденды. Пока их не из чего выплачивать, хотя банк к этому стремится. Думаю, дивидендная политика будет обсуждаться при проработке детальной стратегии.

- Что вы можете сказать про специфику работы с сегментом ОПК?

— Мы лучше поймем этот сегмент, когда мы консолидируем у себя его большую часть.

- А когда ожидается полная консолидация?

— На горизонте трех лет.