МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Пандемия поставила перед бизнесом ряд серьезных вызовов – чтобы справиться с ними, пришлось в срочном порядке менять многое, начиная от переориентации производства и заканчивая организацией труда. Как справилась с этим компания Arconic и что ей помогло достичь значительного роста производства в России, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор корпорации Тим Майерс.

- Ваш первый визит в Россию в статусе главы корпорации Arconic начинается с ПМЭФ-21. С какими ожиданиями вы едете на форум?

— Я рад, что такая возможность, наконец, представилась. Я был в России много раз – у нас офис в Москве и завод в Самаре, а вот на форум еду впервые. Во времена пандемии роль глобальных дискуссионных площадок, таких как ПМЭФ, усиливается. Думаю, что только во взаимодействии — через диалог и обмен опытом можно нащупать точки роста, найти ответы на новые вызовы. Особенно на фоне меняющихся ожиданий со стороны всех наших стейкхолдеров – инвесторов, клиентов, правительств, сообществ, в которых мы работаем. Все мы приспосабливаемся к новой реальности, в которой столкнулись с большими трудностями. Но открылись и новые возможности. Например, вирус Covid-19 дал толчок развитию некоторых отраслей, прежде всего, в сфере биотехнологий. Поразительно, насколько быстро удалось создать вакцины! К слову, я очень горжусь, что металл нашего завода "Арконик СМЗ" в Самаре был использован для производства алюминиевых колпачков для упаковки вакцины Спутник-V. Они обеспечивают ее герметичность и сохранность во время доставки по всему миру.

Мне и моим коллегам очень интересен накопленный опыт и дальнейшая стратегия России по выходу из кризиса – взгляд бизнеса и государства. Также планирую принять участие в бизнес-диалоге Россия-Северная Америка. Уверен, несмотря ни на что, укрепление деловых связей критически важно и выгодно для обеих стран. Ну, и наконец, ПМЭФ – это отличная возможность лично встретиться — в нынешние времена это редкость — со многими нашими партнерами. Россия очень важный для Arconic рынок, наши инвестиции уже перевалили за полмиллиарда долларов. И у нас большие планы по развитию производства, поскольку мы видим хороший спрос на нашу продукцию.

Так что, я с нетерпением жду старта форума. Кстати, с начала пандемии это мое первое мероприятие такого уровня в очном формате. Здорово наконец вернуться к живому общению!

- Климатическая повестка и устойчивое развитие станут основными темами форма в этом году. Как они коррелируют с бизнесом Arconic?

— Сегодня вопросы устойчивого развития выходят на первый план абсолютно для всех компаний в любых отраслях. Их попросту невозможно игнорировать, поскольку экоповестка меняет запросы со стороны всех стейкхолдеров бизнеса – от правительств, взявших на себя обязательства в рамках Парижского соглашения, до конечных потребителей, которые хотят потреблять ответственно. А инвесторы хотят инвестировать ответственно и все чаще приоритизируют социальные и экологические факторы при оценке рисков.

Для нас ESG уже являются базовой нормой, мы искренне разделяем эти ценности. Как минимум 70-80% нашего сырья имеет один из самых низких показателей углеродного следа в отрасли, потому что получено на основе чистой гидроэнергетики в России, Канаде и Исландии. Гидроэлектростанции выбрасывают две тонны CO2 на тонну алюминия по сравнению с 18 тоннами при угольной генерации.

И это только один пример, так что ESG-факторы — важный бизнес-показатель для Arconic. Например, когда мы купили завод в Самаре в 2005 году, в системы охраны окружающей среды и промбезопасности в общей сложности вложили $40 млн. Сегодня это один из лучших объектов по всем производственным и экологическим стандартам.

Arconic производит полуфабрикаты из алюминия. Это один из самых экологичных конструкционных материалов с уникальными свойствами. Продвигая его использование в различных отраслях, мы помогаем решать еще и экологические задачи, не только производственные. В том числе, за счет смещения фокуса на экологичность. Все пытаются решить проблему снижения углеродного следа — мы видим рост спроса на алюминий в транспортной и упаковочной отраслях. Автомобили и самолеты из алюминия более экономичные, упаковка может перерабатываться бесконечное количество раз.

Наши инженеры в Самаре разработали сплав, который сегодня используется при производстве топливных баков для заправки сжатым газом. Они на 40% легче стальных, а значит и выбросы будут меньше. Таким образом, общий экологический эффект от перевода общественного транспорта на газомоторное топливо в России будет еще выше. Мы готовы поддержать и российский автопром. Некоторые ведущие производители уже брали наш самарский металл на тестирование. Думаю, что спрос на алюминий в автомобильной промышленности будет расти, особенно с учетом развития электротранспорта. Знаю, что российское правительство уделяет этой теме большое внимание.

- Пандемия коронавируса стала серьезным стресс-тестом для многих отраслей, включая металлургию. Как она сказалась на деятельности компании и ее клиентах?

— Arconic – диверсифицированная компания с производством в 10 странах, которые по-разному переживают последствия пандемии. Каждый из секторов, где мы работаем, пострадал в той или иной степени и восстанавливается в своем темпе. Наибольшее падение произошло в аэрокосмическом секторе – 60%, а сектор упаковки, наоборот, показал рост на 7%. Кстати, во многом благодаря нашему заводу в Самаре – там установили рекорд по объемам производства.

В прошлом году мы предприняли ряд оперативных мер для смягчения последствий пандемии, включая запуск программы финансовой стабильности с целью сэкономить $250 миллионов. Помимо временного сокращения зарплат, на некоторых предприятиях были и незначительные увольнения, чтобы привести бизнес в соответствие со спросом на продукцию на тот момент. Однако это не коснулось завода в Самаре. Там мы, напротив, смогли увеличить зарплаты каждому из 3 тысяч сотрудников.

Кризис в целом заставил нас переосмыслить, как мы работаем и как должны противостоять возможным угрозам. Теперь все наши производственные операции и бизнес-стратегии выстраиваются с учетом опыта пандемии. Определенно мы сегодня лучше подготовлены к событиям такого характера и масштаба, особенно что касается безопасности сотрудников, хотя это всегда было нашим приоритетом. Мы разработали и внедрили специальные протоколы, которые при необходимости могут быть очень быстро активированы и в будущем – усиленная санитарная обработка, отслеживание контактов, организация виртуальных рабочих мест (там, где это возможно, поскольку мы производственная компания), работа в группах, социальное дистанцирование. Совместно с клиентами, которые оказались в таких же экстремальных условиях, мы проработали все возможные альтернативы в цепочках поставок, логистику и прочее. Думаю, все эти "вынужденные инновации" сделали нас более гибкими.

- По мере выхода глобальной экономики из кризиса, какие основные вызовы для бизнеса Вы видите в эпоху пост-пандемии?

— Пандемия выявила слабые места бизнеса почти во всех отраслях, но и открыла потенциал для повышения эффективности различных процессов. Стала абсолютно очевидна необходимость в технологических инвестициях, чтобы можно было мгновенно и безболезненно переключаться в режим удаленной работы, обучения, да и просто быта. Пандемия ускорила развитие "зеленого инвестирования". С одной стороны это способствует позитивным экологическим изменениям, но с другой — оборачивается повышенной ответственностью для бизнеса с точки зрения обязательных ESG-показателей. Сегодня инвесторы готовы вкладывать только в ответственные компании с прозрачной экологической отчетностью.

В связи с повсеместными ограничениями возрастает давление на глобальные цепочки поставок. Пандемия показала нам, насколько современный мир взаимосвязан, и как быстро между странами возникает напряженность из-за конкуренции за доступ к критически важным товарам и ресурсам. Но без глобальных цепочек поставок нам не обойтись, и важно не упустить из виду ценность, которую они создают. Например, в алюминиевой промышленности бокситы будут добываться из коммерчески извлекаемых запасов, которые, как правило, находятся в экваториальных регионах. Перерабатывающие заводы будут строить рядом с шахтами по логистическим соображениям, а алюминиевые — в регионах с доступом к богатым источникам чистой энергии. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов, такие как Arconic, всегда будут стремиться быть ближе к своим клиентам. Не только, чтобы оперативно реагировать на их запросы, но и чтобы извлекать максимальную пользу из рециркуляции с замкнутым циклом. Это сохраняет до 95% энергии, необходимой для производства из первичного сырья. Вот отличный пример экономики замкнутого цикла. Благодаря этому 75% всего алюминия, произведенного за 130 лет существования отрасли, до сих пор находится в обороте.

- Как в новых реалиях создать необходимые условия для быстрого восстановления и экономического роста?

— Прежде всего, бизнес должен чутко реагировать на запросы и нужды общества. В свою очередь, бизнесу нужна адекватная поддержка со стороны правительства, чтобы сохранять возможности для инвестирования, создания рабочих мест, наращивания покупательной способности конечных потребителей. Постоянное участие и прямая поддержка сообществ помогают наращивать социальный капитал — самый ценный, пожалуй, ресурс как для бизнеса, так и государства.

Приведу пример. Пандемия ускорила развитие технологий и диджитализацию. С одной стороны, это хорошо, это прогресс. А с другой – для ряда сотрудников повышается риск потери работы. Я думаю, бизнес мог бы сыграть очень большую роль в решении или смягчении этой проблемы через обучение и переобучение сотрудников, развитие у них новых навыков и компетенций.

В частности, металлургическая отрасль за последние десятилетия кардинально трансформировалась. Сегодня это уже не ручной труд "у станка", а технологичное наукоемкое производство. И этот тренд будет только усиливаться. Мы стремимся, чтобы компетенции наших сотрудников успевали за развитием технологий. Например, в Самаре большая часть наших сотрудников ежегодно проходит обучение или повышение квалификации по локальной или глобальной программе. Речь не только о новичках, но и об опытных специалистах, потому что беспрерывное обучение – это наша новая норма. Я считаю, что не меньшее внимание нужно уделять и подрастающему поколению через программы профориентирования — важно рассказывать, какие профессии будут востребованы в будущем и прививать к ним интерес. В Самаре мы это делаем, в том числе, через классы робототехники. Думаю, каждый бизнес в зависимости от присутствия и отраслевой направленности мог бы вносить свой вклад.

- По результатам за прошлый год, на фоне общего падения в кризис российский завод "Арконик СМЗ" показал рост на 10%. Объем производства стал самым высоким за последние 30 лет. Чем объясняется такой успех? Какие планы у компании на российском рынке на 2021-2022 годы?

— В прошлом году наш завод в Самаре отгрузил рекордный объем продукции — 245 тысяч тонн, из которых большая часть приходится на алюминиевую баночную ленту. Это наш флагманский продукт в России, из нее производят тару для напитков и консервов. Упаковочная отрасль в целом неплохо справляется с кризисом: во время карантина люди поменяли свои потребительские привычки, стали больше покупать продуктов в банках. А это рынок, на котором алюминий выигрывает – потребители предпочитают алюминиевые банки любому другому виду упаковки, поскольку они легче и поддаются переработке. Люди отказываются от пластика, потому что обеспокоены, что его частицы попадают в водоемы и продукты питания. И алюминий становится хорошей альтернативой.

В течение последних нескольких лет наши объемы производства баночной ленты стабильно росли по 10% в год. Но, если честно, такого взрывного роста спроса, который мы наблюдаем сегодня, не мог предвидеть никто из участников рынка. Недавно российские производители объявили об острой нехватке алюминиевых банок. Сейчас мы работам над тем, чтобы удовлетворить этот спрос. В частности, планируем направить $7-10 млн в развитие прокатного производства в этом году. Надеюсь, будем расширять производство и в будущем. Думаю, что в целом у нашей отрасли, в том числе и российской алюминиевой промышленности, очень хорошие перспективы.