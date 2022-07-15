МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Для чего сейчас необходимо вкладывать средства в цифровые сервисы, сколько сейчас зарабатывают в агросекторе и какие перспективы у фермеров в 2022 году, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

- Борис Павлович, тема экосистем в последние годы на пике популярности. Россельхозбанк тоже запускает одну цифровую платформу за другой. Это дань моде или вы видите в этом практический смысл?

— Сейчас инвестиции в развитие экосистем делают практически все крупные игроки. Но я вижу принципиальную разницу между нашим подходом к этой истории и тем, что делают другие банки — не умаляя при этом их достижений, качественных сервисов в разных областях стало действительно больше. Но наши коллеги в построении своих экосистем скорее ориентируются больше на будущую доходность, выбирают те ниши, которые в последние годы демонстрируют рост, и чаще всего это e-commerce. Мы в Россельхозбанке исходим из другой философии. Наша миссия — помогать агропромышленному комплексу, способствовать его развитию, обеспечивать продовольственную безопасность страны. Поэтому свою цифровую инфраструктуру мы создаем не для себя, а для сельского хозяйства, инвестируем в те сервисы, которые способны дать кратный рост агробизнесу. Особенно малым предприятиям.

Ведь у фермерских хозяйств нет возможностей агрохолдингов: своего отдела закупок, IT-подразделения, HR-службы, я уже не говорю о научных лабораториях. Вернее, не было. Теперь есть. Заменяют эти подразделения цифровые сервисы, которые создаются в рамках экосистемы Россельхозбанка.

Например, платформа "Свое. Фермерство", которую мы запустили два года назад. Сегодня это крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс, на котором зарегистрировано 1,5 млн уникальных пользователей. Здесь есть абсолютно все, что нужно сельхозпроизводителю — от семян и удобрений до техники и даже модульных заводов.

Нужны рабочие руки? Заходите на сервис "Я в Агро". Это сельский хэдхантер, где тысячи вакансий и резюме.

"Свое. Родное" — это рынок сбыта, большой интернет-магазин фермерских продуктов. Регистрируйтесь и выкладываете на виртуальных полках свой реальный товар. Вход на сервис для фермеров абсолютно бесплатный в отличие от Яндекса, Озона и других площадок, где комиссия доходит до 30% и составляет почти всю маржу фермера.

- Получается своего рода благотворительность?

— Предприниматели, с которыми мы работаем, это люди с высокой мотивацией, умеющие получать драйв от своей профессии, им не нужна благотворительность. Мы как банк предоставляем инструменты, помогающие раскрыть бизнес-потенциал, что-то автоматизировать, масштабировать бизнес, увеличить прибыль и т.д. Как предприниматель ей воспользуется — решает только он сам.

В одной и той же нише кто-то может хорошо зарабатывать и успешно расширяться, а кто-то множит убытки.

Поэтому о благотворительности, конечно, речи не идет. Мы даем инструментарий и открываем дополнительные возможности, но при этом требуем от бизнеса точного расчета инвестиций, доходности и рисков.

Эффективный и доходный агробизнес — основа успеха РСХБ. От финансовых показателей агросектора косвенно зависят и финансовые показатели банка. Чем лучше идут дела у фермеров, тем быстрее и своевременнее они возвращают кредиты. И мы видим, как увеличивается операционная эффективность банка. По итогам прошлого года вырос ЧОД, снизился уровень просроченной задолженности, а число проблемных заемщиков сократилось на 30%.

К нашей работе в таком формате присоединяется все больше наших партнеров, в том числе крупный бизнес. Например, мы сделали "Школу фермера" — образовательный проект, который охватил всю страну. Наум Бабаев, руководитель "Дамате", увидел в новых кадрах поставщиков для своего бизнеса и поддержал их грантами. Фермеры на своей базе выращивают баранину, которую затем покупает "Дамате".

- Борис Павлович, последним цифровым запуском РСХБ стала платформа "Я в Агро", которую вы упомянули. В агросекторе по-прежнему есть вакансии?

— Дефицит профессионалов в АПК в полтора раза больше, чем в сфере информационных технологий, например. При этом востребованы не только узкоспециализированные кадры, как агрономы и ветеринары, но и специалисты по развитию бизнеса.

Порядка 80% всей работы, которая предлагается в агропромышленном комплексе, не связана с полем. Это и высокооплачиваемые вакансии — зарплата 200-250 тысяч рублей в месяц. Например, одна из самых востребованных позиций в агро — маркетологи. Агросектор активно включен в процесс импортозамещения. Поэтому вопросы изучения рынка, увеличения добавленной стоимости продукции, диверсификации производственного ряда, брендинга и т.д. отнюдь не праздные. Нужно формировать у потребителя привычку к отечественной продукции, на практике доказывать, что она не просто конкурентоспособна, но зачастую превосходит по своим качествам зарубежные аналоги. Для этого нужны маркетологи.

Вторая категория — IT-специалисты. Сегодня агропромышленный сектор идет не от сохи, а от цифры. Активно происходит процесс цифровой трансформации: внедряются системы "умного" земледелия, а беспилотниками над полями уже мало кого удивишь. Этим всем надо управлять.

Но, наверное, самые большие возможности (и в плане самореализации, и с точки зрения доходности) дает собственное дело.

- Вы считаете открыть свою ферму — это реально? Вообще малый агробизнес рентабелен? Сколько у вас клиентов-фермеров и какая у них доходность?

— Здесь нельзя оперировать какими-то средними цифрами. У одних компаний и фермерских хозяйств рентабельность более 30%, а кто-то постоянно сидит в убытках. Все зависит от того, насколько правильно выбрана ниша и насколько эффективно ведется бизнес. В фермерском бизнесе, как и в любом другом, важно не только любить то, что делаешь, но и иметь четкий бизнес-план. Если оба эти компонента соблюдены, то все реально. И таких примеров у нас много.

Среди наших клиентов — около 100 тысяч фермерских хозяйств. С хорошим инвестиционным аппетитом. Только в прошлом году РСХБ выдал им 102 млрд рублей, на 40% больше, чем в 2020 году. Значительная часть средств — 74 млрд — предоставлена по льготным ставкам, очень выгодным на фоне инфляции. И сегодня мы получаем много заявок на финансирование и продолжаем кредитовать. А это значит, что фермеры знают, что делать, как зарабатывать и видят перспективы дальнейшего роста.

- Борис Павлович, что вообще будет с агросектором?

— Уже идет вторая волна импортозамещения. Первая, как вы помните, прошла успешно. Текущая — откроет новые возможности. На этот раз в части семян, удобрений, генетики, оборудования.

Также ускорится импортозамещение овощей, которое еще не состоялось в полном объеме.

Освободятся дополнительные места на полках магазинов для российских брендов, которые заместят западные, покинувшие наш рынок. Причем не только на прилавках, но и в рекламном пространстве, а значит — в сознании потребителя.

В сельское хозяйство придут новые сильные специалисты из иностранных компаний и смежных отраслей. Кто-то откроет свое дело. А кто-то начнет заниматься личным подсобным хозяйством. Это тоже станет трендом. Тем более пандемия уже трансформировала наш образ жизни и работы. Многие перешли на "удаленку" и переехали за город, моментально оценив все плюсы "сельской" жизни.

Справочная информация: краткая биография

Действующий Председатель Правления Россельхозбанка имеет два высших образования. В 1995 году он окончил ФИНЭК, в 2011 году — МГЮА им. Кутафина. Ему присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

Большую часть своей карьеры Листов Борис Павлович посвятил банковской сфере.

До прихода в Россельхозбанк он работал в ряде крупных финансовых структур, в том числе на Санкт-Петербургской Валютной Бирже и в одном из ведущих банков северо-запада России — "Санкт-Петербург".

Листов занимался организацией внутреннего контроля в "Балтонэксим банке" и "Транскредитбанке".

В 2007-м Борис Листов сменил финансовую сферу на законодательную. На протяжении последующих двух лет он занимал пост сенатора. В Совете Федерации представлял интересы депутатского корпуса Еврейской автономной области (ЕАО). В зоне его ответственности находилась работа по совершенствованию законодательства в области финансовых рынков и денежного обращения.



В 2009 году Листов был приглашен на должность Первого заместителя Председателя Правления РСХБ — ведущего аграрного банка страны. На этом посту он курировал деятельность нескольких структурных подразделений финансовой организации, в том числе отвечал за организацию своевременного финансирования сезонных сельскохозяйственных работ.

Спустя девять лет Листов возглавил АО "Россельхозбанк". Получив новое назначение, он приступил к масштабной работе по внедрению инновационных технологий и цифровых решений в отечественное сельское хозяйство. По его инициативе была создана уникальная экосистема "Свое. Фермерство" и платформы "Свое. Родное", "Свое Жилье", "Свое Село" и "Я в Агро".

Кроме того, Россельхозбанком был инициирован образовательный проект "Школа фермера", который затронул десятки российских регионов. Его главная миссия — обучить новичков и более опытных аграриев рентабельному ведению бизнеса. Теоретическая и практическая подготовка участников проекта проходит на базе ведущих аграрных вузов и сельскохозяйственных предприятий. Особое внимание в ходе обучения уделяется освоению передовых агротехнологий.

В числе стратегически важных задач главы РСХБ — повышение объемов финансирования сельхозпроизводителей и расширение мер поддержки российских фермеров. Также Листов выступает за обеспечение комфортных условий для жизни и работы в сельской местности.