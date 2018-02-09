Банк Англии озабочен планами ЕС ограничить работу британских финкомпаний после Brexit

ЛОНДОН, 9 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии озабочен намерением Евросоюза ограничить возможности британских управляющих и финансовых компаний по открытию фондов в странах ЕС после Brexit. Это приведет к фрагментации финансового рынка, а также нанесет ущерб индустрии и клиентам, считает заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф.

Ранее ЕС опубликовал проект, в котором указал свой взгляд на регулирование финансового рынка после выхода Великобритании из Евросоюза. Одна из мер касается ограничения открытия и управления инвестиционными фондами британскими управляющими компаниями после марта 2019 года.

По оценке Канлиффа, такой подход к регулированию рынка мотивирован Brexit и желанием заключить деятельность компаний и риски в определенные юридические границы, что может быть "предпосылками для фрагментации рынка".

"Это поднимет стоимость (услуг – ред.) и снизит эффективность рыночного посредничества, если не приведет к более широким последствиям в дальнейшем. Это также может замедлить и, возможно, сорвать развитие рыночных финансов в глобальном масштабе", - сказал он.

Замглавы Банка Англии отметил, что средства клиентов из ЕС в британских управляющих компаниях составляют около 10%, более 50% - средства британских клиентов, около 20% - деньги клиентов из стран вне ЕС.

Под управлением УК находятся средства пенсионных фондов, страховых компаний и граждан общим объемом 8,5 триллионов долларов.