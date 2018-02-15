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Надо менять налоговую систему в РФ, не трогая НДС и соцвзносы - Клепач


СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Надо менять налоговую систему в России, не трогая НДС и соцвзносы, заявил РИА Новости главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач в курах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"На мой взгляд (налоговая реформа в России - ред.) нужна... Снизить социальный налог, разменять его на повышение НДС - это, на мой взгляд, тупиковый путь, потому что он касается где-то федерального центра, где-то отделения фонда зарплаты, но я не думаю, что в нынешних условиях это даст эффект. При существующей системе и так значительная часть оплаты труда ушла в тень, и вряд ли это позволит вывести (ее из тени - ред.)", - сказал Клепач.

По его словам, решения требует и вопрос дифференциации размера подоходного налога и налога на наследство для людей с разным уровнем достатка. "Может быть, (решение будет - ред.) не в крайних мерах, но звучит тема социальной несправедливости и огромного неравенства. Эта проблема налогами не решается, но это некая ответная реакция, нельзя игнорировать этот вопрос", - заключил он.

Тема снижения страховых взносов обсуждалась в течение 2017 года после того, как Минфин предложил провести так называемый налоговый маневр — снижение совокупной ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС. Обе эти ставки предлагалось установить на уровне 22%. Однако в настоящий момент тема с маневром 22/22 не обсуждается в публичной сфере. При этом правительство продолжает работать над вопросом перенастройки налоговой системы страны.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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