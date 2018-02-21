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Генсек Японии: Встреча глав минфинов и банков стран G20 пройдет в Фукуоке


Мировая экономика

ТОКИО, 21 фев - ПРАЙМ. Встреча министров финансов и глав банков стран G20 пройдет в следующем году в японском городе Фукуока, местом проведения саммита "двадцатки" выбран город Осака, заявил в среду генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Был опыт проведения саммита ОПЕК. С учетом вопросов обеспечения безопасности, а также количества комнат в отелях и других моментов была выбрана Осака. Было также решено о проведении встречи министров финансов и глав банков стран "двадцатки" в Фукуоке", - подчеркнул генсек.

Япония до сих пор еще ни разу не принимала у себя представителей стран G20. Планируется, что саммит пройдет с конца июня по начало июля следующего года.

На рассмотрении правительства находились города одноименной префектуры, включая и Осаку, а также префектура Айти и город Фукуока. Однако после того, как были взвешены все "за" и "против", выбор остановился на Осаке как городе с развитой инфраструктурой, готовом принять иностранных гостей.

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