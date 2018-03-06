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Инвесторы в ДФО, реализующие приоритетные проекты, смогут получить кредит под 1%


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - ПРАЙМ. Инвесторы в ДФО, реализующие проекты в приоритетных отраслях, смогут получать кредит под 1% годовых, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.

"Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым инвесторы ДФО, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвесткредит в рублях стоимостью 1% годовых, а банкам, предоставляющим такой кредит, необходимы федеральные субсидии... Наша задача, чтобы в этом году это заработало", - сказал Галушка.

По его словам, "в 2017 году впервые в России заработал механизм инвестиционных квот на вылов рыбы".

"Сегодня завершается первый этап отбора инвестиционных проектов. К аукциону на дальневосточные рыбные ресурсы допущено 24 проекта стоимостью 50 миллиардов рублей: 10 предусматривают строительство новых судов, а 14 – строительство новых рыбоперерабатывающих заводов. Все они уже имеют проектно-сметную документацию и готовы к реализации. В 2018 году пройдет еще два отбора – по строительству судов для вылова краба, а также средне-, малотоннажных судов для вылова минтая и сельди", - сказал Галушка.

По его словам, задача Минвостокразвития и Минпромторга России заключается в том, чтобы новые рыболовные суда строились также на Дальнем Востоке.

"Пока эта задача не решена. Работаем над привлечением инвестора в строительство новых верфей", - добавил министр.

Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись исходя из так называемого "исторического принципа", но уже с 2018 года до 20% этого объема будет выделено компаниям, построившим суда на российских верфях, либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку. Специальные квоты на вылов, которые должны стимулировать строительство новых судов, называют "квотами под киль" или "квотами господдержки".

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