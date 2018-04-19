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Банковская система России сможет справиться с негативным эффектом санкций - Moody's


МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Банковская система России сможет справиться с негативным эффектом санкций за счет резервов на покрытие кредитных убытков, полагает международное рейтинговое агентство Moody's.

"Банковская система России имеет достаточно резервных доходов для компенсации кредитных убытков от (негативного - ред.) влияния на попавшие под санкции компании", - сообщается в обзоре агентства.

По оценкам Moody's, совокупный уровень риска, связанный с компаниями, попавшими под санкции, составляет менее 2% активов российской банковской системы или менее 15% ее капитала. "Кроме того, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования при необходимости корпоративного сектора", - говорится в документе.

Отмечается, что сильная внешнеэкономическая позиция и финансовая система России помогут в целом защитить российскую экономику от влияния нового пакета санкций.

"Наш позитивный прогноз по суверенному рейтингу РФ на уровне "Ba1" отчасти отражает нашу оценку того, что страна может выдержать такие проблемы без значительного ухудшения ее ключевых кредитных сильных сторон… Мы также считаем, что правительство, вероятно, предпримет меры, чтобы помочь регионам, которые страдают от снижения налоговых поступлений из пострадавших (от санкций - ред.) секторов или компаний", - пишет агентство.

В наибольшей степени санкции, по мнению Moody's, затронули компанию "Русал". "Способность "Русала" выполнять свои долговые обязательства, скорее всего, будет затронута запретом на операции в долларах и проблемами, связанными с первичными и вторичными санкциями", - отмечается в документе.

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