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Экс-глава обменных операций HSBC получил в США два года за мошенничество


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 27 апр /ПРАЙМ/. Бывший глава управления обменных операций международного банка HSBC Марк Джонсон получил в США срок 2 года за мошенничество, сообщил в заявлении федеральный прокурор США в Бруклине (Нью-Йорк) Ричард Доногью.

По заявлению прокурора, помимо тюремного срока Джонсон приговорен к выплате штрафа в 300 тысяч долларов. Суд счел доказанным, что банкир воспользовался конфиденциальной информацией клиентов для личного обогащения. В приговоре говорится, что Джонсон и еще один обвиняемый купили фунты стерлингов перед обменной операцией на 3,5 миллиарда долларов для одного из крупных клиентов, поскольку знали заранее, что такая крупная транзакция приведет к некоторому росту обменного курса фунта. Таким образом они незаконно заработали примерно 7,3 миллиона долларов.

Джонсон заявлял, что он заработал деньги для банка, а клиент не получил ущерба, но суд с его доводами не согласился.

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