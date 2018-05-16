Арбитраж Москвы рассмотрит иск экс-главы Промсвязьбанка к ЦБ РФ о незаконности санации

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка PSBR и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева, требующего признать незаконными приказы и предписание ЦБ, изданные в рамках мероприятий по санации банка.

В своем заявлении Ананьев, в частности, требует признать недействительными предписание ЦБ от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказ от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функций временной администрации и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

Как ранее пояснил представитель Ананьева в суде, ЦБ в декабре 2017 года предписал Промсвязьбанку доначислить резервы на сумму 104 миллиарда рублей. По словам заявителя, предписание было выпущено с целью создания формального повода для введения временной администрации, поскольку после его исполнения произошло снижение капитала банка более чем на 30% по сравнению с максимальной величиной за последний год. При этом, как заявил юрист Ананьева, по оценке самого Промсвязьбанка, подтвержденной независимым аудитом, доформирование резервов не требовалось.

Представитель Ананьева также заявил, что после доформирования резервов по предписанию ЦБ капитал банка уменьшился до 50 миллиардов рублей, а снижение до отрицательной величины произошло уже во время действия временной администрации.

Представитель ЦБ на предыдущем заседании в апреле попросил суд отклонить требование Ананьева, касающееся приказа о назначении временной администрации. По его словам, Центробанком были выявлены факты недооценки риска по 46 заемщикам-юрлицам, а отчетность банка не отражала его реального финансового состояния. Как отметил ответчик, максимальное значение капитала кредитной организации за год составляло более 161 миллиарда рублей, а после доформирования резервов эта величина составила 53,6 миллиарда рублей, снизившись на 66,7%, что является основанием для ввода временной администрации. Кроме того, банк допустил снижение нормативов достаточности капитала, отметил юрист ЦБ.

В отношении двух других требований Ананьева — по предписанию о доформировании резервов и приказу об уменьшении уставного капитала — представитель Банка России заявил ходатайство об оставлении их без рассмотрения. Как пояснил ответчик, бывший руководитель кредитной организации имеет право представлять банк только в двух случаях — при оспаривании приказов о назначении временной администрации и об отзыве лицензии.

Заявление Ананьева, поданное от лица Промсвязьбанка, поступило в арбитраж Москвы 14 февраля. На предварительном заседании в марте суд отклонил ходатайство Ананьева о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд в феврале отказался также принять обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых Ананьевым актов ЦБ. В апреле суд привлек к делу в статусе третьего лица Агентство по страхованию вкладов, которое в настоящее время владеет 99,9% акций.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля. Промсвязьбанк 29 марта сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций, выкупив допэмиссию на 113,4 миллиарда рублей. В январе власти РФ заявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.