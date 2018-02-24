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Datsun в январе увеличил продажи в России на 14%


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российские дилеры Datsun в январе реализовали 1263 автомобиля – на 14,1% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,2%, согласно данным АЕБ.

Как сообщает агентство "Автостат", начиная с 16 января цены на автомобили Datsun 2018 года выпуска выросли на 7 тыс. рублей. Теперь самая бюджетная комплектация Access для седана Datsun on-DO с двигателем 1,6 л и механической трансмиссией стоит 451 тыс. рублей. За максимальную комплектацию Dream II с двигателем 1,6 л и автоматической КП придется заплатить 626 тыс. рублей. Для модели Datsun mi-DO цены начинаются от 524 тыс. рублей за автомобиль с двигателем 1,6 л на "механике" в комплектации Trust I. Самая полная комплектация Dream II с двигателем 1,6 л и "автоматом" будет стоить 661 тыс. рублей.

"Январское повышение цен на автомобили Datsun соответствует средним инфляционным ожиданиям по рынку. Компания внимательно следит за конкурентной средой, и мы стремимся поддерживать конкурентоспособность бренда. Дальнейшее изменение ценового позиционирования может зависеть от различных факторов, включая действия конкурентов, стоимость сырья и общую экономическую ситуацию", – заявили агентству "Автостат" в пресс-службе Datsun.

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