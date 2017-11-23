Башкирия ожидает увеличения дивидендов от "Башнефти" после соглашения "Роснефти" и АФК

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава Башкирии Рустам Хамитов рассчитывает, что с учетом получения "Башнефтью" BANE 100 миллиардов рублей в результате заключения мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" ROSN, дивиденды, которые получит за 2018 год республика, владеющая блокирующим пакетом акций "Башнефти", будут выше, чем за 2017 год.

"Мы на предстоящей неделе получим дивиденды за 2017 год – это более 6 миллиардов рублей. А что будет в 2018 году - поработаем, увидим, какая будет прибыль, какие будут финансовые доходы у компании "Башнефть", думаю, что не меньше, чем в 2017-м, безусловно. А с учетом того, что компания еще получит 100 миллиардов в качестве причитающегося ей с учетом мирового соглашения, то, безусловно, дивиденды будут выше", - сказал Хамитов в журналистам в кулуарах съезда ЕР.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер - Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.

До конца 2014 года контрольным пакетом акций "Башнефти" владела АФК "Система" AFKS. "Роснефть" в этом году подала два иска к АФК на общую сумму свыше 300 миллиардов рублей. АФК "Система", в свою очередь, в декабре подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.

В пятницу стороны сообщили о заключении мирового соглашения по спору, длившемуся почти восемь месяцев. По условиям соглашения АФК должна выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей до 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от всех взаимных претензий.