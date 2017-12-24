FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Израильский ответ биткоину: минфин хочет создать национальную криптовалюту


 

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" - в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", сообщает газета "Гаарец".

Издание отмечает, что Израиль – не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны "e-krona".

Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин - "зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента".

"В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте... Электронная версия не будет ставить перед собой цель изменить денежную систему страны", - пишет газета.

АЛЬТЕРНАТИВА НАЛИЧНОСТИ

Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

"Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", - поясняет издание.

Предполагается, что эмитентом израильской криптовалюты станет Центральный банк страны. Получить электронные шекели, как и традиционные наличные деньги, можно будет через банки, банкоматы или обычные денежные переводы между клиентами.

Как пишет газета, в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" израильский Минфин поручит Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.

По данным издания, "Установочный экономический закон" 2019 года в целом ориентирован на формирование корпуса законодательных актов, которые позволят сократить объем наличных денег в экономике. Сокращение наличности в обороте поможет снизить потери госбюджета от операций на "черном рынке".

По оценкам газеты, объем израильского "черного рынка" сегодня составляет около 22% от ВВП. Незаконные транзакции в этом секторе приводят к тому, что государственная казна ежегодно теряет около 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов) невзысканных налогов, что эквивалентно образовательному бюджету страны.

Снижение объема наличных денег в экономике также может стать частью борьбы с финансированием террористической деятельности, поскольку именно наличность является одним из основных источников спонсирования экстремизма.

 

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ