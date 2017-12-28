Межведомственная группа НТИ одобрила проект экзоскелета для пациентов

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию в четверг одобрила проект экзоскелета для пациентов малого роста, сообщается в материалах объединённого пресс-центра НТИ.

Отмечается, что "компания "ЭкзоАтлет" разработала новый способ нейрореабилитации с помощью экзоскелета для пациентов малого роста, в том числе детей и подростков. ... На создание Exoatlet Bambini компания "ЭкзоАтлет" получит из федерального бюджета 116,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что использование экзоскелета ExoAtlet Bambini врачами в лечебных учреждениях позволит увеличить эффективность реабилитации пациентов как в стационаре, так и на дому, а благодаря ускорению процесса реабилитации обеспечит возвращение детей в социум. По словам руководителя направления "Нейромедтехника" рабочей группы NeuroNet Владимира Конышева, отличительной чертой оборудования для Exoatlet Bambini является взаимосвязь роботизированных, медицинских и нейротехнологий, которые позволяют сократить сроки выздоровления пациентов.

"Когда ребенок находится в экзоскелете, датчики считывают, как он ставит стопу, как он ставит ноги, как двигаются суставы, - пояснил Конышев. - Новизной проекта является также то, что для увеличения эффективности лечения используется электростимуляция спинного мозга, в том месте, где выходят двигательные корешки. Это запускает процессы нейропластичности".

"В 2020 году планируется завершить тестирование оборудования и перейти к клиническим испытаниям, чтобы зарегистрировать изделие и в 2021 году начать продажи Exoatlet Bambini", - сообщил Конышев.