Трамп похвалил компании Toyota и Mazda за решение о строительстве заводов в США

ВАШИНГТОН, 11 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвалил решение японских автопроизводителей Toyota и Mazda построить новый автозавод в Алабаме, упомянув о действиях администрации в интересах бизнеса.

"Снижение налогов и упрощение регулирования делает Америку (прекрасным) местом для инвестиций! Прекрасные новости: Toyota и Mazda объявляют, что добавят 4000 рабочих мест и инвестируют $1,6 миллиарда в Алабаму, что поможет дальнейшему росту нашей экономики!" - написал Трамп в Twitter.

Японские компании объявили в среду, что собираются производить в Алабаме до 300 тысяч автомобилей марки Toyota Corolla в год, завод начнет работать в 2021 году. Штат Алабама предложил автопроизводителям налоговые льготы на сотни миллионов долларов, что позволило опередить несколько других штатов, также претендовавших на строительство завода.

Ряд автопроизводителей построили в последние годы заводы в южных штатах США, где меньше стоимость рабочей силы по сравнению с более развитыми в промышленном отношении северными штатами.

Возвращение рабочих мест в США - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Ряд компаний открыли производство в США или вернулись в американскую налоговую юрисдикцию в первый год президентства Трампа, хотя критики утверждают, что часто это делается для того, чтобы привлечь внимание президента и получить от него бесплатную рекламу, а также уберечься от критики со стороны Трампа. Также скептики считают, что налоговые льготы, получаемые производителями, во многом нивелируют выгоду для штатов от создания рабочих мест. Еще одно направление критики Трампа заключается в том, что стоимость рабочей силы в США по-прежнему высока, а нарастающая автоматизация производства угрожает американским рабочим не меньше, чем конкуренция по зарплате с развивающимися странами.

Трамп заявляет, что принятая конгрессом налоговая реформа, резко снизившая налогообложение корпораций, поможет вернуть рабочие места и обеспечит американской экономике триллионные инвестиции.