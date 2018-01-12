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Коньяк в РФ может подорожать более чем на треть в 2018 году


Компании / Потребительский рынок
  • #Коньяк производство напиток алкоголь Крым
    © Сергей Анашкевич

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Минимальная розничная цена на коньяк может вырасти в 2018 году более чем на треть и составить 500 рублей за пол-литра, сообщил газете "Известия" глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев.

"Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра", - сказал Ахпашев изданию.

Отмечается, что сейчас ценовой минимум для коньяка составляет 371 рубль за 0,5 литра. На повышении его стоимости настаивают производители, объясняя это тем, что прежняя цена позволяет легко изготавливать фальсификат, пишет издание.

Как сообщал в конце ноября 2017 года вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, ситуация с качеством алкогольной продукции в России продолжает оставаться сложной, около 40% коньяков на российском рынке являются фальсификатом. Позже он сообщил, что из 117 проверенных коньяков, 49 не соответствовали ГОСТу.

Также хлопонин предложил проблемы контроля качества алкогольной продукции выделить в отдельный блок мероприятий, и на следующем заседании комиссии, ориентировочно в марте 2018 года, обсудить предложения ведомств.

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