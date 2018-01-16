Мексиканская Volaris покупает 80 самолетов Airbus за $9 млрд

МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Мексиканская авиакомпания-лоукостер Volaris вложит более 9 миллиардов долларов в покупку 80 самолетов Airbus, объявил во вторник президент Airbus в Латинской Америке и Карибском бассейне Рафаэль Алонсо Гусман.

Объявление было сделано в ходе официальной церемонии подписания контракта в президентской резиденции "Лос-Пинос" в присутствии главы Мексики Энрике Пеньи Ньето. Самолеты должны быть поставлены в период 2022-2026 годов.

Как отмечает в своем сообщении администрация президента Мексики, такое увеличение числа самолетов Volaris позволит создать к моменту завершения сделки 4 тысячи прямых и около 20 тысяч непрямых рабочих мест в стране.