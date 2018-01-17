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ING ожидает роста ВВП России в 2018 г на уровне 2%, в 2019 г - 1,5%


Мировая экономика

ЛОНДОН, 17 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк ING прогнозирует рост ВВП России в 2018 году на уровне 2%, в 2019 году - 1,5%, следует из свежего экономического прогноза банка, опубликованного в среду.

В ING полагают, что Банк России в этом и следующем году продолжит политику по постепенному снижению ключевой ставки. В первом квартале текущего года ставка будет снижена до 7,5% с действующей в настоящее время 7,75%; в последующие кварталы регулятор также будет снижать ставку шагом в 25 б.п. К четвертому кварталу 2019 года ставка будет опущена до 6%, прогнозируют экономисты ING.

Рубль в предстоящие два года будет немного ослабляться, однако психологически важную отметку в 70 рублей за доллар в указанный период не пробьет, считают в банке. К концу текущего года курс будет составлять 58 рублей за доллар, во втором квартале 2019 года он достигнет отметки в 59,7 рубля, а к концу следующего года снова опустится до 58 рублей.

При этом средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит 55 долларов за баррель, в 2019 году - опустится до 48 долларов за баррель, считают в ING.

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