АНОНС - Президент Аргентины прибудет в Росиию с официальным визитом

МОНТЕВИДЕО, 22 янв /ПРАЙМ/. Президент Аргентины Маурисио Макри прибудет в понедельник в Россию с официальным визитом, во время которого встретится с российским президентом Владимиром Путиным, откроет в центре Москвы сквер Аргентинской республики и проведет встречу с представителями бизнеса.

Ожидается, что Макри прибудет в Москву в понедельник во второй половине дня. Утром во вторник у него запланировал рабочий завтрак с российскими бизнесменами, после которого лидер Аргентины откроет сквер Аргентинской республики на Житной улице в Москве.

Сквер располагается в непосредственной близости от здания посольства Аргентины в районе Якиманка. В марте 2017 года в районе Бельграно Буэнос-Айреса было решено создать площадь Российской Федерации. С ответной инициативой назвать сквер в Москве в честь Аргентины выступило МИД России совместно с посольством Аргентинской Республики.

Затем Макри возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и отправится на встречу с российским президентом, по итогам которой будет подписано совместное заявление и сделано заявление для СМИ.

Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

С аргентинской стороны на встрече будут присутствовать глава МИД Хорхе Фори, секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

По сообщению пресс-службы Кремля, на переговорах президенты двух стран планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

"Политические отношения между нашими странами, как хорошо известно, были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, что было зафиксировано в совместном заявлении президентов двух стран еще в 2015 году. Такими же они остаются и сегодня, естественно, продолжая укрепляться и развиваться", - сказал РИА Новости посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли.

По словам посла, между двумя странами идет очень плотный и тесный политический диалог. "Пример за последние два месяца: в ноябре состоялся визит министра иностранных дел Аргентины Хорхе Фори в Москву, в декабре в Буэнос-Айресе была наша межведомственная делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым, который встречался с президентом Маурисио Макри", - отметил дипломат.

Посол также подчеркнул, что в Аргентине "с благодарностью и признательностью" отнеслись к российскому участию в поисках аргентинской подлодки, которая перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

"В посольство приходят теплые письма и от родственников пропавших моряков, и от аргентинских граждан, которые следят за нашим участием в операции", - сказал посол. "Аргентинцы нас постоянно благодарят и просят, по возможности, не сворачивать наше участие в поисковой операции", - продолжил он.

В поисковых работах участвуют российское океанографическое судно "Янтарь" и российское оборудование для глубоководного поиска, которое было установлено на одном из аргентинских судов.

ТОВАРООБОРОТ: РОСТ НАМЕТИЛСЯ

Посол РФ также сообщил, что в прошлом году странам удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. "Так, в 2016 году двусторонний товарооборот составил 800 миллионов долларов, а в 2017 году только за 11 месяцев с января по ноябрь он превысил 825 миллионов, пошел прирост и наметилась благоприятная тенденция", - сказал дипломат.

Говоря о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества, посол напомнил, что в Аргентине правительство страны намечает программу восстановления и развития национального железнодорожного транспорта.

"На сегодняшний день сразу три российские компании обозначили свой интерес к участию в этих программах. Это - РЖД, "Трансмашхолдинг", и "Синара-Транспортные Машины", - отметил дипломат.

Традиционно продолжаются контакты в области энергетики. "В Аргентине продолжает работу представительство "Силовых машин", продолжаются контакты по линии структур "Газпрома" GAZP,- сказал посол.

Коронелли также отметил, что с прошлого года восстановилась работа российско-аргентинского делового совета.

"Аргентино-российский совет функционировал все последние годы бесперебойно, а у нас был период некоторой стагнации. Но в прошлом году он заработал в полную силу", - сказал дипломат, отметив, что это, естественно, стимулирует торгово-экономические связи двух стран.

Президент Аргентины встретится с российскими бизнесменами утром во вторник, в ходе рабочего завтрака в одном из столичных отелей. На завтрак приглашены представители таких российских компаний, как BIOCAD, "Газпром", "ФосАгро" PHOR, "Росатом", "Синара", "Уралкалий" URKA и Внешэкономбанк. Кроме того, во встрече примут участие представители компаний "Лукойл" LKOH, "Яндекс" YNDX и Mail.Ru, РЖД, "Русская медная компания", "Трансмашхолдинг".

По словам посла РФ в Аргентине, на 7-8 февраля в Москве намечено проведение 13 заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

На этом заседании будет рассматриваться "вся двусторонняя повестка в торгово-экономических и научно-технических сферах" и будут подводиться итоги по этим направлениям.