Трамп планирует поехать на экономический форум в Давос - Белый дом

ВАШИНГТОН, 22 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует поехать на экономический форум в Давосе в свете выхода на договоренность по продлению финансирования федерального правительства, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Если все будет происходить, как это ожидается этим днем после открытия правительства... делегация президента отправится завтра, и президент присоединится в конце этой неделе", - сказала она.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщил, что поездка Трампа в Давос находится под вопросом из-за временного закрытия правительства.

Форум в Давосе пройдет 23-26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. "Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.